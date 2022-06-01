انطلاق تداول العقود الآجلة لخام نفط عُمان في سوق دبي

دبي (الاتحاد)

أعلن سوق دبي المالي، عن تدشين تداولات العقود الآجلة لخام نفط عُمان، الأمر الذي يوفر للمستثمرين فرصة فريدة للاستثمار في هذه الفئة الهامة من الأصول.

وتم إطلاق تداولات «عقد خام نفط عُمان المُجزأ» خلال احتفالية خاصة لقرع جرس افتتاح التداول بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، ورائد السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الشركات المتعاونة في إطلاق المنتج الجديد من صُناع السوق وأعضاء التداول.

وتعليقاً على ذلك، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «ينطوي إطلاق عقد خام نفط عُمان المُجزأ في سوق دبي المالي على أهمية كبيرة كونه يسهم في وضع فئة أصول جديدة كلياً في متناول المستثمرين في سوق دبي المالي وبخاصة مستثمري التجزئة، الذين أصبح بمقدورهم المشاركة في الفرص التي يوفرها قطاع النفط باعتباره بين أهم القطاعات الاقتصادية في المنطقة. إننا نتوجه بالشكر إلى بورصة دبي للطاقة لتعاونها الكبير معنا في إنجاز هذه الخطوة المهمة التي نتطلع إلى البناء عليها لتحقيق المزيد من المبادرات المشتركة بما يُسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لأسواق رأس المال، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي.»

وقال رائد السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة: «يوفر عقد خام نفط عمان المُجزأ الفرصة لعملاء سوق دبي المالي، وللمرة الأولى، لتداول أكبر فئات الأصول وأكثرها تأثيراً وارتباطاً بالاقتصاد الإقليمي والعالمي. إن بورصة دبي للطاقة مستمرة دائماً بدعم وتطوير الأسواق المالية في المنطقة وتوفير الأدوات المالية التي من شأنها تعزيز مكانة دبي الاقتصادية على الساحة العالمية».