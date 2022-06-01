«أدنيك» تحتفل باليوم العالمي للمعارض

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) عن احتفالها باليوم العالمي للمعارض 2022 مع نظرائها من جميع أنحاء العالم. وتسلط الدورة السابعة من الفعالية الضوء على دور المعارض في تسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي، وتستهدف مشاركة جميع الجهات في قطاع المعارض هذا العام والاحتفاء بفعالياتها الاستثنائية مع تخفيف القيود المفروضة نتيجة الأزمة الصحية العالمية. ويركز اليوم العالمي للمعارض 2022، برعاية الرابطة العالمية للمعارض، على أهمية المعارض وفعاليات الأعمال المباشرة في توفير منصات للنمو الاقتصادي والتعافي، فضلاً عن كونها المناسبة الأمثل للتواصل والتعرف على أشخاص جدد.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك):«نشارك نظراءنا حول العالم للاحتفال بالدورة السابعة من اليوم العالمي للمعارض لتسليط الضوء على الأثر الإيجابي الكبير للمعارض على الاقتصاد المحلي، وهو الركيزة الأساسية في نموذج عملنا. ونفخر في أدنيك بالدور المهم الذي نلعبه لدعم قطاع الأعمال والسياحة في أبوظبي من خلال المعارض العديدة التي نستضيفها وننظمها على مدار العام».