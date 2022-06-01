تفاهم لتوفير حلول تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة

الشارقة (الاتحاد)

أبرم مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، تهدف إلى تعزيز التعاون وتوفير إطار عمل مشترك لدعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة العاملة في المنطقتين، انطلاقاً من سعي كافة الأطراف لتنفيذ متطلبات أجندة الحكومة الوطنية لتطوير وتنمية المشاريع الريادية وتعزيز البيئة الابتكارية في الدولة.

وجرت مراسم توقيع المذكرة في مقر المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي من قبل سعود سالم المزروعي مدير المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وأحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الطرفين.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم العمل على تطوير برامج ريادة الأعمال المشتركة، حيث سيقدم المصرف حلولاً تمويلية للمشاريع الريادية القائمة في المنطقتين، وكذلك المشاريع الجديدة، إلى جانب تسهيلات في فتح الحسابات المصرفية.

ورحب سعود سالم المزروعي بتوقيع مذكرة التفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية، مؤكداً أن المذكرة تهدف إلى توحيد الجهود لتعزيز التنوع الاقتصادي من خلال توفير الدعم للشركات المنضوية تحت مظلة المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وفتح قنوات تمويلية جديدة للشركات الراغبة في الاستثمار.

ومن جهته قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يعمل مصرف الإمارات للتنمية في إطار استراتيجيته الجديدة على دعم أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات من خلال الارتقاء بالقابلية المصرفية للشركات، وخاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال التي يطلقها الشباب».