«أبوظبي الإسلامي» يطلق حملة «الإرجاع النقدي للتمويل الرقمي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تسجيل زيادة كبيرة في معدل استخدام قنواته المصرفية الرقمية في الربع الأول من عام 2022.

وبحسب إحصائيات مصرف أبوظبي الإسلامي، فإن أكثر 40% من طلبات التمويل الشخصي لمتعاملي المصرف تتم عبر قنواته الرقمية، حيث ارتفعت هذه النسبة من 30% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وقال سامح عوض الله، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي بالإنابة: «نشهد إقبالاً متزايداً من طرف المتعاملين على العروض التي نقدمها عبر قنواتنا الرقمية، وذلك كتوجه طبيعي ومتوقع لارتفاع وتيرة تبني التقنيات الرقمية، والتي أصبح متعاملو اليوم يفضلونها كخيار ملائم لإجراء معاملاتهم المصرفية حيثما يتواجدون ودون الحاجة إلى زيارة أفرع المصرف. تعتبر الخدمات المصرفية الرقمية من الركائز الأساسية في استراتيجية النمو التي نتبعها. وبدأنا الآن بحصد الفوائد الكبيرة لاستثماراتنا في استراتيجية التحول الرقمي، والتي تمثلت في النمو القوي في عدد مستخدمي منصاتنا الرقمية والمعاملات التي يتم إنجازها من خلالها. وفي إطار سعينا لترسيخ مكانة «أبوظبي الإسلامي» ليكون المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً، نسعى اليوم لتعزيز ميزات خدماتنا المصرفية الرقمية، بما يضمن إمكانية وصول العملاء إلى كامل مجموعة الخدمات المصرفية التي نقدمها عبر منصاتنا على الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية. ونحن ملتزمون بمواكبة هذا التوجه والعمل على تقديم المزيد من الخدمات الرقمية».