3 مليارات درهم حجم التجارة بين الإمارات وقرغيزستان

قرغيزستان (وام)

بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات وقرغيزستان أكثر من 828 مليون دولار (3.05 مليار درهم) خلال عام 2021.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بالتزامن مع ترؤس معاليه وفداً اقتصادياً وتجارياً إلى بيشكيك عاصمة جمهورية قرغيزستان، إن دولة الإمارات وجمهورية قرغيزستان يدشنان مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية يقودها القطاع الخاص في البلدين الصديقين، بما يسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري إلى 10 أضعاف خلال المرحلة المقبلة ليصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار (29.5 مليار درهم) سنوياً.

وأضاف معاليه أنه تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وضعت دولة الإمارات أهدافاً ورؤية واضحة لسياستها الاقتصادية للخمسين عاماً المقبلة تتمثل في تعزيز شراكتها وتعاونها مع دول العالم لرفع مستوى التبادل التجاري معها إلى أعلى المستويات خلال الأعوام المقبلة، وذلك في إطار مشروع 10 في 10 لمضاعفة حجم التجارة إلى 10 أضعاف، حيث ركز المشروع على 10 دول في آسيا لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري.

وقال معاليه: إن الإمارات تستحوذ على 98% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع قرغيزستان، فيما تتصدر الإمارات المرتبة الأولى خليجياً من حيث إجمالي حجم التبادل التجاري بين قرغيزستان ودول التعاون.

وأشار معاليه إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نما إلى 167% خلال الخمس سنوات الماضية، في حين نما حجم الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى قرغيزستان إلى 742% وذلك خلال الفترة ذاتها. وأضاف معالي عبدالله بن طوق المري أن الإمارات تستحوذ على 98% من صادرات قرغيزستان إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تصل مساهمة الإمارات في واردات قرغيزستان من دول التعاون إلى 99.7%.

وأكد معاليه أن زيارة وفد تجاري واستثماري إلى جمهورية قرغيزستان الصديقة تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين، حيث تعد قرغيزستان شريكاً اقتصادياً مهماً في منطقة آسيا الوسطى وتتمتع بإمكانات وفرص واعدة تجعل من أسواقها إحدى الوجهات التجارية والاستثمارية الحيوية بالنسبة للقطاع الخاص في الإمارات والتي تتميز بالزخم المتزايد في المجالات التجارية والاستثمارية، لاسيما الزراعة والأمن الغذائي بما يشمل الصناعات الغذائية والسياحة والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

وأضاف أن أهمية الزيارة تأتي بهدف إقامة شراكات دائمة تخدم المصالح المشتركة وتعزز التبادل التجاري والاستثمارات، إضافة إلى خلق فرص نمو واعدة بين البلدين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ضمن قائمة أهم 20 دولة تمتلك استثمارات أجنبية مباشرة في قرغيزستان.

وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أنه يوجد 8 مجالات استراتيجية لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع قرغيزستان وتتمثل في «الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات والصناعات الغذائية والزراعة والطاقة والطاقة المتجددة والسياحة والنقل والتأمين والبنية التحتية».

ونوه معاليه إلى أن الزيارة تهدف إلى تطوير شراكات تنموية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك واستكشاف فرص جديدة للاستثمار بين البلدين، بما يسهم في تعزيز مستوى التعاون التجاري والاستثماري مع الجانب القيرغيزي.

وتشمل الزيارة زيارات ميدانية للمنطقة الاقتصادية الحرة «بيشكيك» ومقرات شركات ومصانع في مجالات الصناعات الغذائية والمشروبات ومواد البناء والنسيج والملابس.

يضم وفد الدولة ممثلين عن 40 جهة حكومية اتحادية ومحلية والقطاع الخاص الذي يشكل أكثر من 70% من أعضاء الوفد من مستثمرين وشركات في قطاعات الصناعات الغذائية والطيران والسياحة والطاقة المتجددة والعقارات والبنى التحتية واللوجيستيات والمياه والحلول البيئية.