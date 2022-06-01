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الدولار يرتفع مقابل اليورو
الدولار يرتفع مقابل اليورو
1 يونيو 2022 16:16

لندن  (رويترز) 
ابتعد اليورو أكثر عن أعلى مستوى شهري له اليوم الأربعاء وصعد الدولار مدعوما بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تصاعد المخاوف من التضخم العالمي مجددا.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية بينها اليورو، 0.2 بالمئة إلى 101.96، مواصلا تحقيق مكاسب منذ الثلاثاء عندما أظهرت بيانات ارتفاع تضخم المستهلكين في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي.
وانخفض اليورو 0.2 بالمئة مقابل الدولار، واستمر في التراجع من أعلى مستوى في شهر واحد البالغ 1.0787 دولار الذي وصل إليه يوم الاثنين، عندما أشارت قراءات مؤشر أسعار المستهلكين الوطنية لدول منطقة اليورو إلى ارتفاع التضخم.
وقال جيمي دوتا محلل السوق في فانتدج ماركتس "بيانات التضخم البلجيكية والإسبانية والألمانية يوم الاثنين هيأت المشهد".
وارتفع الدولار بنسبة 0.4 بالمئة إلى 129.395 ين، بعد أن لامس 129.54 في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ 17 مايو أيار، إذ أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى صعودهما.
وزادت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.8694 بالمئة، بعد أن لامست 2.888 بالمئة في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ 19 مايو أيار.
ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل نظيره الكندي قبل اجتماع تحديد بنك كندا لسعر الفائدة في وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع على نطاق واسع زيادتها 50 نقطة أساس.
وصعد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.7185 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.65065 دولار.
واستقر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار عند 1.2605 دولار.
وبالنسبة للعملات المشفرة، تراجعت بتكوين 0.9 بالمئة إلى 31467 دولارا. وانخفضت عملة إيثر الأصغر منها 0.6 بالمئة إلى 1928 دولارا.

الدولار
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