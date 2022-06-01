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الاقتصادي
الذهب يلامس أدنى مستوياته في أسبوعين
الذهب يلامس أدنى مستوياته في أسبوعين
1 يونيو 2022 16:15

لندن (رويترز) 

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم لكنها ظلت تتأرجح داخل نطاق محدود إذ ساعد الطلب على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا في تعويض بعض الضغوط المستمرة من ارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية.ويزيد ارتفاع الدولار من غلاء الذهب على المشترين بعملات أخرى في حين يحد ارتفاع عائدات السندات من الإقبال على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1843.89 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 0719 بتوقيت جرينتش وهبط في وقت سابق من الجلسة إلى 1829.24 مسجلا أدنى مستوياته منذ 19 مايو.
وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1838 دولارا للأوقية.
واجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لبحث الارتفاع التاريخي للتضخم الذي يستنزف الخزائن الأمريكية لكنه أكد لرئيس البنك المركزي أنه لن يتعرض لأي تدخلات سياسية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 21.60 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ 19 مايو عند 21.40 دولار في وقت سابق من الجلسة.

أسعار الذهب
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