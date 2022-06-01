مصر ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه

القاهرة (د ب أ)

أظهرت بيانات نُشرت على موقع مصلحة الجمارك المصرية اليوم الأربعاء أن وزارة المالية رفعت سعر الدولار

الجمركي إلى 18.64 جنيه.

وكان آخر سعر للدولار الجمركي عند 17 جنيها.

والدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي منذ سمحت السلطات المصرية في 21 مارس للجنيه بالهبوط بأكثر من 15% بعدما ظل مستقرا أمام الدولار لما يقرب من عامين.