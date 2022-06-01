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«أبوظبي للتنمية» يطلق برنامج «تمكين» لتأهيل وتدريب الطلبة
«أبوظبي للتنمية» يطلق برنامج «تمكين» لتأهيل وتدريب الطلبة
1 يونيو 2022 15:15

أبوظبي (الاتحاد)
 أطلق صندوق أبوظبي للتنمية «برنامج تمكين» للتدريب المهني بهدف تنمية قدرات الكوادر الوطنية الشابة من الطلبة حديثي التخرج، وإتاحة المجال لهم لاكتساب المهارات الأساسية التي تمكنهم من دخول سوق العمل. 

ويتناول البرنامج الذي يشرف عليه مختصون وخبراء من داخل الصندوق عدة مجالات منها، الاستثمار، إدارة المشاريع التنموية، الشؤون المالية، التدقيق الداخلي، نظم تقنية المعلومات، الإعلام والاتصال، التخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية.
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «يهدف برنامج التدريب المهني الذي أطلقه الصندوق إلى ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في دعم المبادرات والخطط الاستراتيجية للدولة، وتمكين الكوادر الوطنية وتوظيف قدراتهم بالشكل الأمثل». 

وأضاف: «يساعد البرنامج الخريجين المواطنين على التدريب ضمن منظومة عمل ميدانية لإكسابهم المهارات اللازمة والمطلوبة لتلبية سوق العمل، لا سيما وأنه يوفر للطلبة الفرصة لتحديد تطلعاتهم المهنية المستقبلية، بما يساهم في تنمية وتطوير قدراتهم ورفع كفاءتهم المهنية.»ومن جانبها، أفادت فاطمة المزروعي، مدير إدارة الخدمات المساندة في صندوق أبوظبي للتنمية، «نسعى من خلال برنامج «تمكين» إلى استقطاب الكوادر الإماراتية الشابة من الخريجين الجامعيين وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم وإعدادهم للدخول إلى سوق العمل المستقبلي، حيثُ يوفر البرنامج للمتدربين مزاولة الأعمال ضمن بيئة مهنية متكاملة تتيح لهم اكتساب المعارف والخبرات المتنوعة تحت إشراف مجموعة من المسؤولين والخبراء في الصندوق من مختلف التخصصات والمجالات، بما يساهم في بناء جاهزيتهم لمستقبل مهني واعد.»
وأشارت إلى أن الصندوق يضع تدريب الكوادر الوطنية ضمن أولوياته بهدف تأهيل الشباب وتوفير الفرص الداعمة لهم ليكونوا مثالاً مشرفاً للمواطن الإماراتي المساهم بفعالية في بناء المجتمع وتقدمه وازدهاره.
جدير بالذكر، أن 51 خريجاً إماراتياً قد أكملوا برنامج صندوق أبوظبي للتنمية للتدريب المهني «تمكين»، وأشرف على تدريبهم ما يقارب 32 مسؤولاً وخبيراً ضمن تخصصات مهنية متنوعة، كما تضمن تدريبهم العمل في مختلف القطاعات في الصندوق.

صندوق أبوظبي للتنمية
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