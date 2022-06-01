45 ٪ نموا في التجارة الإلكترونية بـ«عجمان الحرة»

جمان (وام)

حققت منطقة عجمان الحرة نموا في قطاع التجارة الإلكترونية بنسبة 45 في المئة منذ بداية العام الجاري الأمر الذي يعكس المكانة المرموقة للمنطقة كحاضنةٍ مثالية للأعمال ووجهةٍ رائدة للشركات العالمية، مدعومةً بمحفظةٍ متكاملة من الحلول المتقدمة والمرافق الحديثة.

وأكدت منطقة عجمان الحرة خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر "سيملس الشرق الأوسط 2022" أن هذا النمو يعزى إلى تنوع الحلول التي تتيحها المنطقة الحرة، خاصةً في مجال المستودعات والتخزين إلى جانب النمو المضطرد التي تشهده التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتميز منظومة التخزين المبتكرة في منطقة عجمان الحرة بكونها مصممةً لتلبية كافة المتطلبات اللوجستية، وتوفر حلولًا نوعية تسهل عمليات شركات التجارة الإلكترونية، بما يعزز مكانة المنطقة كمركزٍ رائد لأنشطة التخزين والتوزيع والتجارة الإلكترونية.

وأوضح المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة أن التجارة الإلكترونية تشكل ركيزةً أساسية لنجاح حرة عجمان وإحدى القطاعات الأكثر نمواً في الدولة. وأكد السويدي حرص منطقة عجمان الحرة على توفير السبل المثلى لنمو وتوسُّع شركات التجارة الإلكترونية، ودعمها من خلال مرافقها المتقدمة وحلولها اللوجستية المتكاملة مشيرا الي ان المؤشرات الإيجابية الجديدة تعكس نهج منطقة عجمان الحرة الاستراتيجي لتطوير هذا القطاع الحيوي، واستقطاب المزيد من الشركات وتمكينها من الاستفادة من عروضها المتنوعة وخدماتها ذات القيمة المضافة، ومركزها للتجارة الإلكترونية.

وأوضح السويدي ان "سيملس الشرق الأوسط 2022" يعد منصةً مثالية لتسليط الضوء على تنافسية منطقة عجمان الحرة وعوامل أفضليتها، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي وتميُّز بيئة أعمالها الداعمة للاستثمار، وتطور بنيتها التحتية، وكفاءة حلولها المبتكرة ومحفزاتها وتسهيلاتها وخدماتها ذات القيمة المضافة، إلى جانب احتضانها مساحات أعمال عالية الجودة لشركات التجارة الإلكترونية مقدما الشكر لمنظمي المعرض علي تمكين شركاء الأعمال من المشاركة واستعراض خدماتهم ومنتجاتهم جنباً إلى جنب مع منطقة عجمان الحرة، تماشياًمع التزام المنطقة بدعم نموهم وتعزيز فرص نجاحهم.