«أرادَ» تصدر صكوكاً بقيمة 350 مليون دولار

بي (الاتحاد)

أنهت شركة أرادَ للتطوير بنجاحٍ إصدار أول صفقة تمويل عامّ على هيئة صكوك بقيمة 350 مليون دولار أميركي، والتي تم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.وتم تصنيف الإصدار الأول من الصكوك القياسية لمدة خمسة أعوام من فئة (RegS) بدرجة (BB-) من جانب مؤسسة فيتش ودرجة (B1) من جانب مؤسسة موديز. وتم تسعير الصكوك على قدم المساواة عند قسيمةٍ بنسبة 8.125% ضمن نطاقٍ توجيهي مبدئي بواقع 8.25% وبفارق 530 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة.

ومثّلت هذه الصفقة، التي أعادت فتح أسواق الدولار الأميركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد توقف دام ستة أسابيع، أول إصدار لصكوك الشركات بالدولار الأميركي على مستوى العالم في عام 2022.

وبمجرّد إغلاق سجلّ اكتتاب هذه الصكوك، أصبحت أرادَ أيضاً أول مُصدر لصكوك الشركات لمدّة خمسة أعوام في الشارقة، وأول مُصدر للصكوك على مستوى القطاع العقاري من المنطقة في عام 2022، وأول مُصدر قياسي غير سيادي بالدولار الأميركي بعد توقفٍ دام لمدة شهرين.وفي تعليقه على ذلك، قال صاحب السموّ الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: «إن اختتام أول عمليّة ناجحة لإصدار الصكوك في أرادَ وإدراجها في سوق لندن للأوراق الماليّة يمثل شهادة واضحة من جانب المؤسسات الاستثمارية الدولية على السجلّ الحافل الذي تتمتع به أرادَ وعلى الآفاق المستقبلية المبشّرة لدى الشركة». وأضاف سموّه: «إننا مسرورون بالأصداء الإيجابيّة التي حظي بها هذا الإصدار والذي يظهر مدى الطلب الكبير في السوق على الشركات المستقرة، والتي تتمتع بتاريخ استثنائي من الإدارة القوية، والشفافية، والحوكمة الرشيدة».

وقد تنوّع التوزيع الجغرافي لقاعدة المستثمرين في هذا الإصدار من الصكوك، حيث كان هناك مستثمرون من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وتضمنت القائمة ضمن هذا الإصدار كلاً من المستثمرين المؤسسيين ومديري الصناديق والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية وقطاع البنوك.