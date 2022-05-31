الإمارات الثالثة عالمياً في قيمة العلامات العقارية

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغت القيمة الإجمالية للعلامات التجارية للشركات العقارية في الإمارات نحو 9.9 مليار درهم «2.7 مليار دولار»، بحسب موقع الإحصاءات العالمية «Statista».

وأشار الموقع أن الإمارات حلت في الترتيب الثالث عالمياً من حيث القيمة الإجمالية للعلامات التجارية للشركات العقارية بعد الصين والولايات المتحدة، وذلك قبل بداية الجائحة.

وأفاد التقرير أن صناعة العقارات تعتبر ركيزة مهمة من ركائز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات في إطار توسيع اقتصاد الدولة والجهود الرامية لتقليص نسبة مساهمة عائدات النفط والغاز.

ولفت إلى أن الأنشطة العقارية تدر حوالي 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة. وأشار إلى أن صناعة العقارات في الإمارات أصبحت لاعباً عالمياً مهماً خلال العقد الماضي، حيث يبرز دور جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) كمستثمر عقاري عالمي رائد في هذه الصناعة.

وأكد التقرير أن قطاع العقارات بات محركاً مهماً للتنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، حيث ساهم القطاع بنحو 38.4 مليار درهم من ناتجها المحلي الإجمالي.

ولفت أن صناعة العقارات في إمارة دبي تسهم بنحو 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها قطاع توظيف رائد للقوى العاملة، ومع تركيز الإمارة على أن تصبح وجهة سياحية راقية أصبحت جذابة للمستثمرين العقاريين.

ونوه التقرير أن غالبية المباني الحضرية في الإمارة هي فيلات استثمارية تبلغ أكثر من 72 ألف، تليها الفيلات الخاصة بأكثر من 40.6 ألف مبنى.

وأشار التقرير أن جائحة كوفيد 19 أثرت على سوق العقارات الفاخرة في دبي بشكل خلال العام 2021، حيث تراجعت الأسعار بنسبة 2% في دبي.

وأطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة تعديلات على قوانين الإقامة بالنسبة للمستثمرين وأصحاب المهارات والمتقاعدين، الأمر الذي انعكس بشكل سريع على أسعار العقارات في الإمارات.

ويعد القطاع العقاري من أبرز الأوجه الاستثمارية في الإمارات، وجاءت تلك القرارات متزامنة مع دورة الانتعاش في القطاع، الأمر الذي يعزز تلك الدورة ويفتح المجال لترسيخ النمو على المدى الطويل.