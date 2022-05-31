سوق أبوظبي للأوراق المالية يدرج «جي إف إتش»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، الإدراج الثانوي لمجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب. («جي إف إتش» أو «المجموعة»).

وسوف يؤدي هذا الإدراج إلى توسيع قاعدة مستثمري جي إف إتش وتعزيز السيولة في أسهمها وسط زيادة المشاركة الإقليمية والدولية في السوق. واحتفالاً بهذه المناسبة، قرع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سعيد حمد الظاهري وهشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش جرس افتتاح التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث بدأت أسهم المجموعة بالتداول تحت رمز «GFH».

تجدر الإشارة إلى أن هذا هو رابع إدراج إقليمي لأسهم جي إف إتش، حيث إن أسهمها مدرجة بالفعل ومتداولة بنشاط في بورصة البحرين، بورصة الكويت وسوق دبي المالي.

ويأتي الإدراج في الوقت الذي تشهد فيه المجموعة توسعاً ونمواً تحولياً مستمراً، بعد أن قامت مؤخراً بالدخول في شراكة مع شركة اس كيو لإدارة الأصول في الولايات، وإتمام الاستحواذ على مخازن لوجستية بأصول تفوق قيمتها 2 مليار دولار وتحويل أصول للبنية التحتية والعقارات.

وتمتلك المجموعة حالياً أكثر من 15 مليار دولار أمريكي من الأصول والصناديق المدارة، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية، الرعاية الصحية، التعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

ومع إدراج شركة جي إف إتش، يرتفع عدد الشركات المدرجة إدراجاً مزدوجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أربعة شركات.

وقال سعيد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية معلقاً على الإدراج: «كجزء من إستراتيجيتنا» ADX One «لتحقيق سيولة أكبر في السوق، نعمل بنشاط على تشجيع عمليات الإدراج في السوق المالي، بالإضافة إلى تعميق علاقاتنا مع الأسواق الإقليمية، بما في ذلك بورصة البحرين. لا تزال عمليات الطرح العام الأولي والإدراج في السوق الرئيسي وسوق»نمو«مستمرة للفترة المتبقية من العام، وهو دليل على ثقة المستثمرين والمصدرين في أدائه».

وأضاف هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «يسر جي إف إتش أن تحتفل بإنجاز هام آخر للمجموعة من خلال إدراجنا في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة إستراتيجية تدعم توسعنا وتعزز مركزنا المالي وتمويلنا للمرحلة التالية من النمو. من خلال إدراجنا، نواصل توسيع قاعدة مساهمينا وزيادة وصولنا وظهورنا بين المستثمرين العالميين والإقليميين الرئيسيين. والأهم من ذلك، أننا نؤكد أيضاً على الطلب القوي على أسهم جي إف إتش وثقة السوق والمستثمرين في المجموعة، وأدائنا وتوقعاتنا».