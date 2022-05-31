مكتوم بن محمد يستقبل رئيس مجلس إدارة «HSBC»

دبي (الاتحاد)

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس مارك تاكر، رئيس مجلس إدارة مجموعة HSBC القابضة، إحدى أكبر مجموعات الخدمات المصرفية والمالية في العالم، وذلك في ديوان صاحب السمو حاكم دبي.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، اعتزاز دبي بالتعاون مع مجموعة HSBC في ضوء الروابط التاريخية التي طالما جمعت المجموعة بدبي ودولة الإمارات عموماً، منوهاً سموه بحرص دبي على استكشاف وبناء جسور تعاون جديدة مع المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، بما يمهد لصنع مستقبل جديد حافل بالفرص للقطاع على مستوى المنطقة.

ونوّه سموه بعمل حكومة دبي المستمر على تطوير البيئة القانونية والتنظيمية للإمارة وفق أرقى المعايير العالمية، والارتقاء بما تقدمه من ممكنات لمجتمع الأعمال، وفي مقدمتها البنية التحتية عالية الاعتمادية والتشريعات المواكبة للمتغيرات العالمية المتسارعة، وبما يتيح للشركات والمجموعات المالية توسيع نطاق أعمالها واكتشاف آفاق جديدة للنمو والنجاح في سوق سريع التطور والنمو.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دبي للقطاع المالي وما توفره من مقومات جذب لمجتمع المال والأعمال العالمي تتمثل في البنية التحتية عالمية المستوى والأطر التشريعية المرنة التي تضمن للمستثمرين البيئة المثالية لتنمية أعمالهم، وحرص حكومة دبي على توثيق التعاون مع كبريات المؤسسات المالية العالمية، في إطار من الشراكة القائمة على الثقة المتبادلة والحرص المشترك على العبور إلى المستقبل برؤية منفتحة واستيعاب واعٍ لأبعاد المتغيرات المحيطة وقدرة على التعاطي معها بأسلوب إيجابي يكفل الاستفادة مما تحمله من فرص.

من جهته، أعرب مارك تاكر، رئيس مجلس إدارة مجموعة HSBC القابضة عن كامل تقديره لدولة الإمارات وما تمثله كشريك استراتيجي وسوق محوري في المنطقة، وتطلعه لأخذ هذه الشراكة إلى مستويات أعلى خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن دبي، بما تتمتع به من قدرات ومكانة متميزة كمركز رئيس للخدمات المالية في المنطقة، تفتح المجال أمام الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال لتنمية أعمالها وتوسيع نطاق خدماتها في المنطقة.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمير عساف، رئيس مجلس إدارة HSBC الشرق الأوسط، وعبدالفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لـ HSBC الإمارات العربية المتحدة ورئيس إدارة الأعمال الدولية.