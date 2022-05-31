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تداولات سوق أبوظبي تتجاوز 2.6 مليار درهم
تداولات سوق أبوظبي تتجاوز 2.6 مليار درهم
1 يونيو 2022 01:15

حسام عبدالنبي (دبي)    

استعاد سوق أبوظبي للأوراق المالية، بريقة خلال جلسة تداولات، أمس، حيث قفزت قيمة التداولات الإجمالية إلى 2.637 مليار درهم، ونجح مؤشر السوق في الإغلاق فوق مستوى 10 آلاف نقطة، وتحديداً عند مستوى 10046.9 نقطة بعد ارتفاعه بنسبة 1.6%. كما ربحت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي نحو 16 مليار درهم لتبلغ 1.957 تريليون درهم. وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، قفزت قيمة التداولات الإجمالية إلى 2.637 مليار درهم بعد تداول 328.17 مليون سهم، خلال تنفيذ 13120 صفقة. ومن أصل 55 شركة تم تداول أسهمها.
وتصدرت قائمة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات في سوق أبوظبي «أدنوك للتوزيع»   بنحو 83.92 مليون سهم، تلاه «الدار العقارية»   بحجم تداولات 47.19 مليون سهم، ثم «مجموعة ملتيبلاي»  بنحو 32.25 مليون سهم.
وحقق سهم «بنك أبوظبي الأول» أعلى قيمة تداولات بلغت 560.85 مليون درهم، تلاه «اتصالات»  بقيمة 442.25 مليون درهم، ثم سهم «أدنوك للتوزيع» بقيمة تداول 351.36 مليون درهم. ومال أداء الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية للارتفاع، أمس، حيث تصدر قائمة الأسهم المرتفعة «ايه دي سي كوربوريشن للاستحواذ» بنسبة 22.28% ليغلق عند سعر 2.25 درهم، وتلاه «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» بنسبة 7.64% عند مستوى 3.1 درهم، ثم «بلدكو» بنسبة 7.43% ليبلغ 0.188 درهم.

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