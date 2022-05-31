«فيتش» تثبت التصنيف الائتماني لرأس الخيمة عند المستوى «A»

رأس الخيمة (وام)

أكد تقرير سنوي صادر عن وكالة التصنيف العالمية «فيتش»، تثبيت التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة على المدى الطويل عند المستوى «A»، مع تغيير نظرتها المستقبلية من «مستقرة» إلى «إيجابية».

وذكر التقرير أن تغيير النظرة المستقبلية لرأس الخيمة، جاء استناداً على توقعاتها باستمرار فائض الميزانية العامة فيها، وانتهاج الإمارة إدارة مالية حكيمة ومرنة خلال جائحة «كوفيد-19».

وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: إن تغيير وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لرأس الخيمة من «مستقرة» إلى «إيجابية» هو نجاح للسياسات الاقتصادية للإمارة.