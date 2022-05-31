إطلاق مجلس شباب قطاع الطيران المدني

حسام عبدالنبي (دبي)

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، مجلس شباب قطاع الطيران المدني على مستوى الدولة، وذلك تماشياً مع الأجندة الوطنية للشباب، وحرصاً على المساهمة في تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية الشابة في مختلف مجالات قطاع الطيران المدني، وخلق منظومة شبابية مبتكرة تسهم في استدامة هذا القطاع الحيوي، وتمارس دوراً هاماً في تنمية أواصر التعاون بين الشباب من مختلف الجهات، ليكون أنموذجاً ملهماً لصناع مستقبل قطاع الطيران المدني من الشباب، وحاضناً للعديد من المبادرات الشبابية التي سيتم إطلاقها في المستقبل القريب، ويضم المجلس 16 عضواً من مختلف تخصصات قطاع الطيران.

حضر إطلاق المجلس الذي تم في مركز الشباب بدبي، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومعالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سعيد محمد النظري مدير عام الهيئة الاتحادية للشباب، ومحمد أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، ومحمد أحمد الكويتي، مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ بالإنابة، وشريف الهاشمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة بمطارات أبوظبي، وجمال الحاي، نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات النقل الوطنية والمطارات ومؤسسات خدمات الطيران.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، خلال كلمته: «تأتي أهمية تشكيل هذا المجلس القطاعي كونه الأول من نوعه على مستوى الدولة الذي يضم في عضويته ممثلين عن جهات حكومية وخاصة، تطبيقاً للتوجهات الحكومية لبناء اقتصاد مبني على المعرفة، واستمراراً لتحقيق المهمة المتمثلة في تعزيز تمكين دور الشباب وتفعيل دورهم واستثمار طاقاتهم في كافة المجالات، ومنها قطاع الطيران المدني الذي يعتبر ركيزة أساسية في اقتصاد الدولة الحالي والمستقبلي، ويشكل بدوره أحد محاور مئوية الإمارات»2071«.

وأضاف معاليه: «يُجسد تشكيل هذا المجلس جسراً للتواصل والتعاون بين الشباب من مختلف الجهات المعنية بقطاع الطيران بالدولة، ونتطلع إلى دوره المرحلة المقبلة في دعم مسيرة التنمية الوطنية المستدامة واستشراف المستقبل بقيادة شباب يتسلحون بقوة ناعمة تمكّنهم من المساهمة والمشاركة بفاعلية في وضع الخطط التنموية المستقبلية، وتشجعهم على تطوير المبادرات والابتكارات التي ترقى بقطاع الطيران داخل الدولة وخارجها والمساهمة في إعداد جيل واعد من القادة الشباب».

ومن جهتها، أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، أن المجلس يتميز بأنه لا يقتصر على جهة واحدة فقط، بل على قطاع تنموي هام يشهد تطوراً مستمراً. وأضافت: «قيمة المجالس الشبابية ليست بعددها أو بحجمها، بل بالأثر الذي تخلقه على مستوى المؤسسات وتمكين الأفراد».

كما عبرت معاليها عن إيمانها بأن هذا المجلس سيشكل محفزاً هاماً لكافة الشباب، وسينعكس إيجاباً على تطوير قطاع الطيران المدني.

وصرح سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «نسعى من خلال تشكيل مجلس شباب قطاع الطيران المدني إلى تفعيل الدور الهام للشباب في القطاع، وتعزيز ريادتهم من خلال مشاركة التجارب الفعالة وتقديم المبادرات والحلول المبتكرة والاقتراحات التي ترقى بقطاع الطيران في الدولة».