صندوق خليفة لتطوير المشاريع يطلق برنامجاً تدريبياً في زنجبار

أبوظبي (وام)



أقام صندوق خليفة لتطوير المشاريع للمرة الأولى برنامج خدمات بناء القدرات الدولي الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام في زنجبار. افتتح البرنامج التدريبي الدولي بخطاب ترحيبي ألقاه خليفة عبد الرحمن محمد عبدالرحمن المرزوقي سفير الدولة لدى جمهورية تنزانيا الاتحادية، بعدها ألقى إسلام سيف سليم وكيل وزارة التجارة والصناعة في زنجبار.

وتتضمن الورشة التدريبية تخطيط الأعمال، وتطوير ريادة الأعمال، وضع النماذج المالية، واستسقاء الأفكار، والمهارات الشخصية، ومخطط نموذج المشروع.

وتُعد هذه الورشة التدريبية أولى ورشات صندوق خليفة على مستوى الاتصال الدولي والتي أُقيمت بتوجيهات علياء عبد الله المزروعي، الرئيس التنفيذي ‎لقطاع التمكين في صندوق خليفة لتطوير المشاريع. وقال السفير خليفة مرزوقي، إن هذا الحدث يعكس الشراكة الاستراتيجية والتاريخية القوية التي تجمع بين البلدين، مشيراً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين صندوق خليفة ووزارة المالية والتخطيط في زنجبار في عام 2019، بناءً على توجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وأشار إلى أن اعتماد هذه الدورة الأولى من نوعها على الإطلاق خارج دولة الإمارات، يعكس العلاقات الوثيقة التي نشاركها مع حكومة زنجبار الموقرة وشعبها الطموح.

وقالت علياء المزروعي «يشكل ذلك إنجازاً رائعاً لمؤسستنا ولرواد الأعمال حول العالم، ونتطلع إلى ألا يكون هذا البرنامج سوى البداية فقط لسلسلة من جهود صندوق خليفة لتطوير المشاريع العالمية التي يتيحها من خلال قسم إدارة الشؤون الدولية».

وأضافت «تحظى بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات باعتراف دولي، وهي الأفضل في العالم وفقاً لمؤشر الرصد العالمي، لذا نسعى لنقل المعارف ومشاركة نموذجنا الريادي الناجح مع بقية دول العالم، كما نتطلع إلى تطوير المزيد من ورش العمل التدريبية وتوفيرها لصالح المواهب الريادية في الـ 23 دولة التي ينشط صندوق خليفة فيها».

يذكر أن صندوق خليفة بدأ منذ عام 2015 شراكات استراتيجية لتعزيز نقل المعارف وتنمية الاقتصاد في الإمارات وفي 23 دولة حول العالم عن طريق قسم الاتصال الدولي، ويأتي هذا التوسع ضمن جهود الصندوق الدولية لتتماشى مع التوجيهات الحكومية وبالشراكة مع جهات رسمية في الدول المستفيدة في مجالات تنمية المعرفة والنمو الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة.