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"أدنيك" تستعرض مرافقها في معرض "آي ميكس فرانكفورت"
"أدنيك" تستعرض مرافقها في معرض "آي ميكس فرانكفورت"
31 مايو 2022 18:18

أبوظبي (الاتحاد)
تشارك مجموعة "أدنيك" في معرض "آي ميكس فرانكفورت"، خلال الفترة الممتدة بين 31 مايو حتى 2 يونيو المقبل، لاستعراض المرافق المميزة للمجموعة، وتسليط الضوء على مكانة أبوظبي بصفتها عاصمة الأعمال والسياحة الترفيهية في المنطقة. 

ويعد "آي ميكس فرانكفورت" أضخم المعارض التجارية في أوروبا في قطاعَي الاجتماعات والفعاليات، حيث يوفر شبكة علاقات غير مسبوقة، ويشكل منصةً رئيسية تجمع منظمي الفعاليات لاستعراض مرافقهم وبناء العلاقات، وصلة وصل بين جهات تنظيم الفعاليات وجهات الشراء العالمية. وتستفيد الجهات العارضة في المعرض من إمكانية الوصول إلى عدد كبير من صناع القرار ذوي القدرات الشرائية العالية. 

وقال خليفة القبيسي، المدير التنفيذي التجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".. " تسلط المشاركة في هذا المعرض الضوء على المكانة الرائدة للمجموعة في قطاعَ سياحة الأعمال، والإمكانيات الاستثنائية، والمتميزة في تنظيم المؤتمرات العالمية البارزة، ونفتخر بقدرة مراكز أدنيك على استضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات بفضل مرافقها المرنة، حيث قمنا باستضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات، مثل الدورة السابعة والثلاثين من كونجرس الجمعية العالمية البيطرية، ومؤتمر الاتحاد العالمي لجمعيات التئام الجروح 2022 إلى جانب كونجرس الطهاة العالميين 2022، والمؤتمر السنوي السادس للجمعية العالمية لأخصائيي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية". 

ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 2500 جهة عارضة من 150 دولة، إلى جانب 5100 من صناع القرار العالميين، مما أتاح للجهات العارضة فرصةً لتعزيز علاماتها التجارية وحضورها على مستوى العالم. وتتضمن الدورة الحالية لمعرض آي ميكس فرانكفورت قائمة الجهات العارضة مكاتب السياحة المحلية والإقليمية ومكاتب المؤتمرات، والشركات الفندقية البارزة، ووجهات استضافة المؤتمرات والمعارض، والخطوط البحرية، وخطوط الطيران، ومنتجعات العناية بالصحة، وشركات التكنولوجيا، وخبراء إدارة الفعاليات، وغيرهم الكثير.

مركز أبوظبي الوطني للمعارض
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