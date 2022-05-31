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الاقتصادي
الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف بشأن التضخم
الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف بشأن التضخم
31 مايو 2022 14:15

فرانكفورت (رويترز) 

 قادت الأسهم الألمانية تراجع أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعدما أثار ارتفاع أكبر من المتوقع في التضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، المخاوف من إجراءات متشددة من البنوك المركزية.ويترقب المستثمرون الآن بيانات التضخم السنوي في منطقة اليورو عن شهر مايو والمنتظر صدورها في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش والمتوقع أن تظهر ارتفاعا قياسيا إلى مستوى 7.7 بالمئة بعد ارتفاعها إلى 7.4 بالمئة الشهر الماضي.
وتصاعدت المخاوف من ارتفاع مطرد في تكاليف الطاقة مع زيادة أسعار النفط بعد أن تعهدت أوروبا بخفض أغلب وارداتها من النفط الروسي.
ونزل المؤشر داكس الألماني 0.6 بالمئة في حين انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش.
وقاد مؤشرا قطاعي التكنولوجيا والسفر الانخفاضات فنزل كل منهما بأكثر من واحد بالمئة.
والمؤشر ستوكس في طريقه لتسجيل تراجع شهري بأكثر من واحد بالمئة.
وقفز سهم شركة دي.إس.إم الهولندية للكيماويات 10.4 بالمئة بعد إعلان اعتزامها الاندماج مع نظيرتها السويسرية فيرمينيش. وأعلنت دي.إس.إم كذلك عن بيع وحدتها للمواد الهندسية مقابل 4.13 مليار دولار.

التضخم
الأسهم الأوروبية
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