النفط يرتفع مع اتفاق أوروبي على حظر النفط الروسي

لندن (رويترز)

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي للنفط الروسي، وقرار الصين رفع بعض القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا وسط زيادة الطلب قبيل ذروة موسم عطلات الصيف في الولايات المتحدة وأوروبا.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو التي يحل أجلها اليوم الثلاثاء أكثر من 2.31 دولار أي 1.9 بالمئة إلى 123.98 دولار للبرميل بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 124.10 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من مارس.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.27 دولار إلى 119.34 دولار للبرميل مرتفعاً للجلسة الرابعة على التوالي بارتفاع 3.7 بالمئة عن سعر إغلاق يوم الجمعة، ومسجلاً أعلى مستوى منذ التاسع من مارس آذار. وكان أمس الاثنين عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن ينهي العقدان شهر مايو أيار على ارتفاع للشهر السادس على التوالي.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على خفض واردات النفط من روسيا بنسبة 90 بالمئة بحول نهاية 2022، وتعد هذه أشد عقوبة حتى الآن يفرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو منذ غزوها لأوكرانيا قبل ثلاثة أشهر.

وتعفى من الحظر واردات النفط عبر خطوط أنابيب من روسيا كامتياز للمجر.

وتدعمت أسعار النفط كذلك بقرار شنغهاي إنهاء إغلاق استمر شهرين بسبب انتشار مرض كوفيد-19، مما يتيح للغالبية العظمى من سكان المدينة الكبيرة بمغادرة منازلهم وقيادة سياراتهم اعتباراً من غد الأربعاء.

وعلى جانب الإنتاج، من المقرر أن يتمسك تحالف أوبك+ بزيادة محدودة للإنتاج في يوليو تموز تبلغ 432 ألف برميل يومياً، وفقاً لستة مصادر من التحالف متجاهلاً دعوات من الغرب لزيادة الإنتاج بوتيرة أسرع من أجل احتواء الأسعار.