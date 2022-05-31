«إمباور» ترفع طاقة تبريد مناطق الخليج التجاري بمحطة رابعة

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن انتهاء عمليات تشغيل رابع محطاتها لتبريد المناطق في «الخليج التجاري» بدبي.

وأوضحت المؤسسة أن حجم الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة وصل إلى50,000 طن تبريد، ليرتفع إجمالي طاقة تبريد المناطق التي تتزود بها مشاريع الخليج التجاري من «إمباور» إلى أكثر من 185,000 طن تبريد.ويأتي تشغيل المحطة الرابعة ل «إمباور» ضمن استراتيجية المؤسسة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق، وحرصاً منها على توفير خدمات تبريد ذات جودة عالية وصديقة للبيئة ولخدمة المتعاملين في منطقة الخليج التجاري التي تشهد حراكاً سكانياً متصاعداً وتوسعاً في أعمال الشركات التي تتخذ من تلك المنطقة الحيوية مقرات لها، فضلاً عن دخول عدة مشاريع نوعية جديدة الى السوق، من بينها، برجي «ذا رزيدنسز دورتشستر كولكشن دبي» وفندق لانا ومشاريع ضخمة أخرى أبرزها فندق وشقق إس إل إس دبي وفندق باراماونت دبي وغيرها.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: أن محطة بريد «الخليج التجاري» الرابعة، تمثل نخبة ما توصلت إليه المؤسسة من تطور وإبتكار في قطاع تبريد المناطق، إذ تضمن معايير تشغيل رائدة تسهم في خفض استهلاك الطاقة لعمليات التبريد، واتباع منهجيات مستدامة في استخدام مياه الصرف المعالجة، وتطبيق تكنولوجيا توزيع قياسية تضمن خدمة موثوقة عالية الجودة، هذا غير ريادتها في مواكبة معايير الريادة في الطاقة والتصميم البيئي لمحطاتها. مؤكداً أن المحطة نموذج عالمي يحتذى به في صناعة تبريد المناطق، وتشغيلها يعكس الالتزام العالي باتباع حلول الاستدامة البيئية، وتطبيق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية. وتابع: «نسهم في إدخال تقنيات جديدة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى خفض معدلات استهلاك الكهرباء والمياه، وجعل الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر والمدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول 2050، وبما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في ما يتعلق بالاستدامة البيئية.

وأشار بن شعفار الى أن المؤسسة تطبق في هذه المحطة كما في باقي محطاتها، أنظمة جديدة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشغيل أنظمة تخزين الطاقة الحرارية (TES) مما يساهم في توفير كم هائل من الطاقة الكهربائية، كما تستخدم المؤسسة تقنية المياه المعالجة TSE في العمليات التشغيلية للمحطة، والتي تساهم في تقليل استهلاك المياه العذبة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. كما تستخدم المؤسسة تطبيقات الذكاء الصناعي، وتحليل بيانات تنبؤات الأحوال الجوية.