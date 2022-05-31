استكمال 50% من المرحلة الخامسة لمشروع "الضي" في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بلووم القابضة استكمال أكثر من 50% من مشروع "الضي"، الذي يمثل المرحلة الخامسة من حدائق بلووم، المشروع السكني الواقع على كورنيش القرم الشرقي في أبوظبي.

ومن المقرر الانتهاء من المشروع في الربع الثالث من عام 2023، حيث يتكون من 181 وحدة تاون هاوس تتألف من غرفتين وثلاث وأربع وخمس غرف إلى جانب مجموعة الفلل والتاون هاوس الموجودة في حدائق بلووم والتي تضم 457 وحدة، حيث إن الأعمال الإنشائية للمنازل حاليًا في مرحلة الاكتمال، كما اكتملت البنية التحتية في جميع أنحاء الموقع بنسبة 38 % .

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: يعكس التقدم الذي حققه مشروع "الضي" التزام بلووم بتحقيق أفضل النتائج بصفتها شركة رائدة في تطوير العقارات،مشيرا إلى أن الإقبال الإيجابي على مشروع حدائق بلووم وتقدم الأعمال في مشروع "الضي" أثبت قدرتنا على تطوير مجتمعات سكنية متكاملة وتقديم المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد مع أفضل معايير الجودة .. وأبدى تطلعه إلى تسليم هذه المرحلة من المشروع والتي ستوفر لسكانها كافة المتطلبات المعيشية اللازمة.