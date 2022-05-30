99 % من سكان الإمارات يستخدمون الإنترنت

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ عدد مستخدمي الإنترنت 9.94 مليون مستخدم بنسبة 99% من سكان الإمارات، فيما بلغت نسبة الذين يستخدمون الإنترنت عبر الهواتف الذكية 92.4% من إجمالي مستخدمي الإنترنت، حسب دراسة لمعدلات الاستخدام تضمنها التقرير السنوي لـ «وي أر سوشيال» «We are social» ومنصة إدارة مواقع التواصل الاجتماعي «هوت سوت»، «HootSuite». وأفاد إصدار العام 2022 من التقرير، المتخصص برصد اتجاهات مواقع التواصل الاجتماعي في العالم والذي اطلعت عليه «الاتحاد»، بأن متوسط سرعة التنزيل عبر الهواتف الذكية تتجاوز 136.42 ميجابت/الثانية بزيادة 27.7% مقارنة بتقرير ذاته للعام 2021، فيما بلغت سرعة الإنترنت الثابت 103.71 ميجابت/الثانية بزيادة نسبتها 35.2%.

وأكد التقرير الإمارات تأتي ضمن أفضل 10 تصنيفات عالمية لمستخدمي الإنترنت الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاماً.

وأشار التقرير إلى أن الفرد في الإمارات يقضي 8 ساعات و36 دقيقة يومياً على الإنترنت، ونحو 3 ساعات و27 دقيقة لمشاهدة التلفزيون عبر الوسائل المختلفة للبث. وبلغ متوسط الوقت الذي يقضيه الفرد في الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي 3 ساعات وأربع دقائق يومياً، مقابل ساعة و34 دقيقة لسماع الموسيقى و53 دقيقة لسماع الراديو. ووفق التقرير بلغت نسبة الذين يملكون هواتف ذكية في الدولة نحو 97.2%، فيما بلغت نسبة الذين يحوزون كمبيوتر 61.4%، مقابل 19.8% لمنصات الألعاب فيما بلغت نسبة الذين يستخدمون ساعات ذكية 31.7% مقابل 6.5% لنظارات الواقع الافتراضي و9.7% لأجهزة المنزل الذكية. وحسب التقرير ذاته، يقضي كل فرد من سكان الإمارات ساعتين يومياً لقراءة الصحف بنسختيها الرقمية والمطبوعة. وأفاد بأن معدل قراءة الفرد للصحف في الدولة زاد بنسبة 2.5% بواقع 3 دقائق يومياً مقارنة بالإصدار2021.