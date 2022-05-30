رئيس البرلمان العربي: الشراكة الصناعية خطوة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي

القاهرة (وام)

ثمن عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الإعلان عن تكوين شراكة صناعية تكاملية بين الإمارات ومصر والأردن خلال اجتماع استضافته أبوظبي، مؤكداً أنها خطوة مهمة على صعيد تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المأمول والذي تسعى إليه دول المنطقة العربية.

وقال رئيس البرلمان العربي - في بيان أمس- إن المنطقة العربية أحوج ما تكون الآن إلى هذه التكتلات؛ كون العالم يتجه نحو تشكيل كيانات اقتصادية قوية لمواجهة أي تداعيات، مثلما حدث من تأثيرات سلبيةً لفيروس كورونا المستجد على اقتصادات العالم، فضلاً عن الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أن المنطقة تمتلك مقومات اقتصادية هائلة لابد من استغلالها من أجل تحقيق نهضة تنموية حقيقية تدعم الطموحات العربية ومستقبل الأجيال القادمة.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن حجم التجارة العربية البينية ما زال دون الطموح العربي، وهذه الشراكات سوف تسهم بشكل إيجابي في الدفع قدماً نحو تعزيزها والارتقاء بها لمستويات أعلى.

وأكد العسومي أن انطلاقة هذه الشراكة من دولة الإمارات العربية المتحدة يجسد حرصها على تعزيز التكامل الاقتصادي والصناعي العربي ونظرتها المستقبلية لدعم الأجيال الصاعدة، فضلاً عن دعم القيادة السياسية في الدول الثلاث لدعم التعاون العربي في المجالات كافة، وعلى المستويات كافة.