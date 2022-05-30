وزير الصناعة الأردني: تأسيس صناعات تكاملية لتنويع الاقتصاد

أبوظبي (الاتحاد)

قال يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني: إن مبادرة الشراكة التي تم توقيعها أمس الأول بين الأردن والإمارات ومصر، تؤسس لتعاون غير مسبوق لتحقيق التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات خاصة الصناعية منها.

وأضاف في بيان أن القطاع الصناعي هو أحد الروافع الأساسية لتنمية الوضع الاقتصادي في مختلف المجالات وتحريك القطاعات الأخرى، والمساهمة الكبيرة في توفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة. وقال الشمالي: «المبادرة تعكس رؤى البلدان الثلاث لتحقيق التكامل الصناعي، وتعزيز الاستفادة من المزايا والموارد والإمكانات والخامات والقدرات والخبرات والموقع الجغرافي المتميز والقدرات اللوجستية والبنية التحتية الهائلة للنقل وحلول التمويل الذكي، بهدف تأسيس صناعات تكاملية تسهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز نموه وخلق فرص عمل متخصصة».

وبين أنه سيتم التركيز خلال المرحلة الحالية على المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية كتحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وإعطاء مرونة وتأمين لسلاسل التوريد، وسيتم العمل ضمن قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة، والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

وقال إنه سيتم وضع آلية تنفيذية للمبادرة من خلال لجانٍ مختصة من قبل البلدان الثلاث، وضمن برنامج زمني محدد.