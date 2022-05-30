الثلاثاء 31 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
وزير الصناعة الأردني: تأسيس صناعات تكاملية لتنويع الاقتصاد
يوسف الشمالي
31 مايو 2022 01:36

أبوظبي (الاتحاد) 

قال يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني: إن مبادرة الشراكة التي تم توقيعها أمس الأول بين الأردن والإمارات ومصر، تؤسس لتعاون غير مسبوق لتحقيق التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات خاصة الصناعية منها.
وأضاف في بيان أن القطاع الصناعي هو أحد الروافع الأساسية لتنمية الوضع الاقتصادي في مختلف المجالات وتحريك القطاعات الأخرى، والمساهمة الكبيرة في توفير فرص العمل والحد من الفقر والبطالة. وقال الشمالي: «المبادرة تعكس رؤى البلدان الثلاث لتحقيق التكامل الصناعي، وتعزيز الاستفادة من المزايا والموارد والإمكانات والخامات والقدرات والخبرات والموقع الجغرافي المتميز والقدرات اللوجستية والبنية التحتية الهائلة للنقل وحلول التمويل الذكي، بهدف تأسيس صناعات تكاملية تسهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز نموه وخلق فرص عمل متخصصة».
وبين أنه سيتم التركيز خلال المرحلة الحالية على المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية كتحقيق الأمن الغذائي والدوائي، وإعطاء مرونة وتأمين لسلاسل التوريد، وسيتم العمل ضمن قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة، والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
وقال إنه سيتم وضع آلية تنفيذية للمبادرة من خلال لجانٍ مختصة من قبل البلدان الثلاث، وضمن برنامج زمني محدد.

الأردن
المملكة الأردنية الهاشمية
الصناعة
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
أبو الغيط
عربي ودولي
الجامعة العربية تُحذر من تداعيات الحرب الأوكرانية على الأمن الغذائي
اليوم 16:00
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
الإمارات
«كليفلاند كلينك أبوظبي» ينجز عملية جراحية ناجحة هي الأولى من نوعها في الإمارات
اليوم 15:53
«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية
الإمارات
«التربية»: برنامج صيفي «افتراضي» استعداداً للدراسة الجامعية
اليوم 15:50
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
دنيا
تعرف على أطول 5 رحلات مباشرة في العالم
اليوم 15:47
من مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول
عربي ودولي
العثور على 152 جثة لمقاتلين أوكرانيين بملاجئ في ماريوبول
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©