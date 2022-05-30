«بروج» تجتذب 293.6 مليار درهم في طرح أولي



أبوظبي (رويترز) - قال مصدران لـ«رويترز»: إن شركة بروج للبتروكيماويات اجتذبت طلباً بقيمة 293.6 مليار درهم (80 مليار دولار) لطرحها العام الأولي، مع إقبال المستثمرين من الأفراد على شراء الأسهم على الرغم من تقلبات الأسواق العالمية. وقال المصدران: إن «بروج»، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وبورياليس النمساوية، تلقت طلبات شراء بقيمة 63 مليار دولار من المؤسسات الاستثمارية. وامتنع المصدران عن ذكر أسماء لأن الأمر غير معلن. ومن المنتظر إدراج بروج في سوق أبوظبي يوم الجمعة. وبلغ حجم الطلب في شريحة المستثمرين الأفراد، التي تشمل موظفي الشركة، 17 مليار دولار، وهو الأعلى لطرح عام أولي في الإمارات العربية المتحدة في حوالي عقدين. وقالت مصادر: إن مديري الأصول بلاك روك وفيديليتي بين المؤسسات الاستثمارية المشاركة في الطرح. وزاد الطلب في إجمالي الطرح على المعروض حوالي 40 مرة. وحددت بروج الأسبوع الماضي السعر لطرحها العام الأولي، والذي أظهر أنها قد تجمع ملياري دولار في الصفقة، مما يعني أن قيمة أسهم الشركة 20 مليار دولار.