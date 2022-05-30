مؤشر السوق السعودية يغلق مرتفعاً 1.7%



الرياض (رويترز) أغلق مؤشر السوق السعودية اليوم الاثنين مرتفعا 1.72 بالمئة ليصل إلى 12907.17 نقطة بالتوازي مع صعود أسعار النفط وارتفاع الأسواق الآسيوية. وارتفعت أسعار النفط، اليوم، إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين مع انتظار السوق لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر واردات النفط الروسي.وبحلول الساعة 09.12 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 119.97 دولار للبرميل. وارتفعت عقود برنت لشهر أغسطس 69 سنتاً أو 0.6 بالمئة إلى 116.25 دولار للبرميل. وارتفعت أسهم أرامكو 0.2 بالمئة وبترو رابغ 6.1 بالمئة ومصرف الراجحي 4.3 بالمئة وبنك الرياض 4.4 بالمئة. كما ارتفع سهم البنك السعودي الفرنسي 7.1 بالمئة بعد أن أعلن البنك تكليف بدر حمد السلوم بمهام الرئيس التنفيذي اعتباراً من أول يونيو. وبلغت قيمة التداولات نحو عشرة مليارات ريال وكمية الأسهم المتداولة 226.7 مليون سهم.