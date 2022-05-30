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الاقتصادي
التضخم في ألمانيا يقفز لأعلى مستوى خلال نصف قرن
متسوقون أمام أحد المراكز التجارية بألمانيا
30 مايو 2022 19:26

 
برلين (رويترز) بلغ التضخم في ألمانيا أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن في مايو الجاري نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء منذ بداية الحرب في أوكرانيا.وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الاثنين، أن أسعار المستهلكين، المصممة لأن تكون قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، زادت بمعدل سنوي قدره 8.7 بالمئة. وأضاف أن آخر مرة كان فيها التضخم مرتفعا بشكل مماثل في ألمانيا كان خلال شتاء 1973- 1974 عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية نتيجة أزمة النفط الأولى. ويمثل هذا الرقم، الذي تجاوز حاجز ثمانية بالمئة الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته «رويترز»، ارتفاعاً قياسياً للشهر الثاني على التوالي، بعد أن كان الصعود في أبريل بنسبة 7.8 بالمئة هو الأكبر في أربعة عقود. وبحسب المكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفعت أسعار الطاقة 38.3 بالمئة في مايو مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضاً بمعدل فوق المتوسط بلغ 11.1 بالمئة.

الحرب في أوكرانيا
أسعار الغذاء العالمية
التضخم في ألمانيا
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