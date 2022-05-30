32.3 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم الإماراتية

حسام عبدالنبي (دبي) استهلت أسواق الأسهم المحلية، تعاملات الأسبوع الجاري بارتفاعات إيجابية، سواء في مؤشرات الأداء أو القيمة السوقية، بدعم من تحسن معنويات المستثمرين وارتفاع أسعار النفط، لتحصد مكاسب سوقية قيمتها 32.3 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي اليوم نحو 29.2 مليار درهم لتبلغ 1.941 تريليون درهم، في حين ارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي إلى مستوى 547.836 مليار درهم، بارتفاع تجاوز 3 مليارات درهم عن آخر جلسة تداول. وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تجاوزت 2.3% ليغلق عند مستوى 9888.18 نقطة، في حين ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بقيادة سهم «إعمار العقارية» ليربح المؤشر 48.13 نقطة، ويغلق عند 3345.12 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.46%. وبلغت قيمة تداولات أسواق الأسهم المحلية الإجمالية 1.93 مليار درهم بعد تداول 330.78 مليون سهم خلال 18184 صفقة.

سوق أبوظبي

وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات الإجمالية 1.57 مليار درهم بعد تداول 213.91 مليون سهم، خلال تنفيذ 11795 صفقة. ومن أصل 55 شركة تم تداول أسهمها، ارتفعت أسهم 39 شركة، بينما انخفض أسهم 12 شركة، وبقيت 4 على ثبات. وتصدرت قائمة الأسهم النشطة من حيث حجم التداولات في سوق أبوظبي «الدار العقارية» بنحو 48.19 مليون سهم، تلاه «مجموعة ملتيبلاي» بحجم تداولات 36 مليون سهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بنحو 19.4 مليون سهم. وحقق سهم «العالمية القابضة» أعلى قيمة تداولات بلغت 338.92 مليون درهم، تلاه «بنك أبوظبي الأول» بقيمة 293.29 مليون درهم، ثم سهم «الدار العقارية» بقيمة تداول 244.57 مليون درهم. ومال أداء الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية للارتفاع، حيث تصدر قائمة الأسهم المرتفعة «ايه دي سي كوربوريشن للاستحواذ»» بنسبة 145.3% ليغلق عند سعر 1.84 درهم، وتلاه «أبوظبي الوطنية للتكافل» بنسبة 14.87% عند مستوى 6.41 درهم، ثم «سوداتل» بنسبة 6.59% ليبلغ 0.356 درهم، وحل سهم «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» رابعاً بنسبة ارتفاع 5.56% ليغلق عند سعر 0.645 درهم، في حين ارتفع سهم «الدار العقارية» بنسبة 5.28% ليسجل 5.18 درهم. وأغلق سهم «أبوظبي الأول» مرتفعا بنسبة 4.5% عند 20.74 درهم.

الأسهم القيادية

وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي 363.78 مليون درهم، بعد أن تم التعامل على 116.87 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6389 صفقة. وارتفعت أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسهم 5 شركات.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث القيمة «إعمار العقارية» بنحو 88.8 مليون درهم، وتلاه «الإمارات دبي الوطني» بقيمة 73.16 مليون درهم. ثم «ديوا» بقيمة تداولات 42.4 مليون درهم. وجاء سهم «ديوا» في المركز الأول ضمن قائمة الأنشط من حيث حجم التداولات بعدد 16.46 مليون سهم، وتلاه «إعمار العقارية» بتداول 15.9 مليون سهم، ثم «سوق دبي المالي» بتداول 14 مليون سهم. وسجلت الأسهم النشطة ارتفاعات جيدة ومنها «إعمار العقارية» بنسبة 2 % ليغلق عند سعر 5.57 درهم، وارتفع «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.69% ليسجل 13.35درهم، ودعم من صعود المؤشر ارتفاع سهم «سوق دبي المالي» بنسبة 2.79% إلى 2.21 درهم، في حين صعد سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.69% إلى 6 دراهم، في حين انخفض سهم «ديوا» بنسبة 1.16% ليغلق عند سعر 2.55 درهم.

عوامل داعمة

وقال وائل مكارم، كبير إستراتيجي السوق، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة Exness إن أسواق الأسهم الخليجية بشكل عام شهدت تطورات إيجابية مع تحسن معنويات التداول لدى المستثمرين، حيث ساعد محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي الأسواق على التعافي. وأكد أن ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى كان من العوامل الداعمة للأداء مع توجه اهتمام المستثمرين إلى الفارق بين العرض والطلب، خاصة أن الإمدادات المتاحة قد تتأثر إذا توصل الاتحاد الأوروبي إلى قرار بشأن حظر النفط الروسي، في الوقت نفسه، تواصل الصين اتخاذ إجراءات لتعزيز نشاطها الاقتصادي مما قد يؤدي إلى زيادة في الطلب. وأشار إلى أن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية استمر في التوجه نحو قمته، حيث قدمت أسعار النفط القوية دعماً كبيراً، إلى جانب الشعور الإيجابي لدى المستثمرين، وتالياً يمكن أن يصل المؤشر الرئيسي إلى مستويات أعلى إذا ظلت ظروف السوق إيجابية، منوهاً بأن سوق دبي المالي سجل ارتفاعاً قوياً مع عودة المستثمرين، لشراء الأسهم بعد التصحيحات السعرية الكبيرة التي حدثت خلال الشهر الحالي، وقد يرى السوق ارتفاعات إضافية في الأسعار إذا بقيت المعنويات إيجابية.