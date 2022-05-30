غرفة أبوظبي تبحث التعاون الاقتصادي مع البرازيل

أبوظبي (الاتحاد)

بحث عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مع الأدميرال فلافيو أوغوستو فيانا روشا – سكرتير الشؤون الاستراتيجية لدى رئاسة جمهورية البرازيل، سبل تعزيز آفاق التعاون الاستثماري والتجاري بين رواد الأعمال في إمارة أبوظبي وجمهورية البرازيل، وبما يخدم بيئة الأعمال ومصالح المستثمرين لدى الجانبين.جاء ذلك خلال زيارة سكرتير الشؤون الاستراتيجية لدى رئاسة جمهورية البرازيل لمقر الغرفة، يرافقه فرناندو لويس ليموس إي جريجا- سفير جمهورية البرازيل لدى الدولة، بحضور د. علي بن حرمل الظاهري النائب الأول لرئيس غرفة أبوظبي، وخليفة سيف بن درويش الكتبي، وفؤاد درويش- أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وعبدالله غرير القبيسي، وهلال محمد الهاملي نائبي مدير عام غرفة أبوظبي.

وأعرب عبدالله محمد المزروعي عن سعادته بزيارة سكرتير الشؤون الاستراتيجية البرازيلي للغرفة، مؤكداً أن ذلك يعد انعكاساً للحرص الذي توليه القيادة البرازيلية للدفع بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل إلى آفاق أرحب في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وغيرها من المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك.

ولفت المزروعي إلى حرص غرفة أبوظبي إلى تعزيز تواجد الشركات البرازيلية في أسواق الدولة والاستفادة من المناخ الاستثماري المتميز، بالاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي توفرها للمستثمرين، خصوصاً في قطاعات الصناعات والقطاع الخدمي والسياحة وقطاعات الطاقة والتكنولوجيا وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، ثّمن الأدميرال فلافيو أوغوستو فيانا روشا حفاوة وحسن الاستقبال لدى زيارته الغرفة، مبدياً أمله بتكثيف وتبادل الزيارات بين رواد الأعمال الإماراتيين ونظرائهم في جمهورية البرازيل. لافتاً إلى المزايا التي تقدمها بلاده بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع الابتكار في مختلف المجالات الاقتصادية.