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الاقتصادي
ابن طوق يرأس وفداً إلى قرغيزستان لتعزيز آفاق التعاون المشترك
ابن طوق يرأس وفداً إلى قرغيزستان لتعزيز آفاق التعاون المشترك
30 مايو 2022 14:23

أبوظبي (الاتحاد)
يرأس معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد وفداً اقتصادياً وتجارياً إلى بيشكيك عاصمة جمهورية قرغيزستان خلال الفترة من 31 مايو حتى 3 يونيو، لبحث سبل تعزيز مستوى التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية قيرغيزستان، وتطوير شراكات تنموية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك واستكشاف فرص جديدة للاستثمار بين البلدين.
تشمل الزيارة تنظيم ملتقى أعمال مشترك، واجتماعات حكومية، وزيارات ميدانية إلى المنطقة الاقتصادية الحرة «بيشكيك» ومقرات شركات ومصانع في مجالات الصناعات الغذائية والمشروبات ومواد البناء والنسيج والملابس.
كما ستشهد الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة وكل من مجلس أعمال الاتحاد الاقتصادي الأورو آسيوي، وغرفة تجارة وصناعة قيرغيزستان، وذلك لتعزيز أطر التعاون فيما بين القطاع الخاص من البلدين وتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي – القيرغيزستاني المشترك.
يحضر فعاليات الزيارة الدكتور محمد سعيد العريقي سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، ​وسعادة عبداللطيف جمعة باييف سفير جمهورية قيرغيزستان لدى دولة الإمارات، فيما يضم وفد الدولة ممثلين عن جهات حكومية اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص، حيث يشكل القطاع الخاص أكثر من 70% من أعضاء الوفد من مستثمرين وشركات في قطاعات الصناعات الغذائية والطيران والسياحة والطاقة المتجددة والعقارات والبنى التحتية واللوجيستيات والمياه والحلول البيئية.
وتهدف الزيارة إلى إرساء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وإطلاع مجتمعي الأعمال من البلدين على التسهيلات والحوافز والفرص المطروحة وسبل الاستفادة من المقومات والإمكانيات الاقتصادية المتاحة بأسواق البلدين، وسبل تطوير مشاريع مشتركة في القطاعات ذات الأولوية التي تخدم الأجندة التنموية للجانبين.
ويأتي في مقدمة قطاعات التعاون المشترك التي ستتم مناقشتها خلال الزيارة، الزراعة والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجيستية والسياحة باعتبارها محركات رئيسية لتنمية علاقات البلدين في المرحلة المقبلة.

وزارة الاقتصاد
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