النفط يرتفع قبل اجتماع بشأن روسيا

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين اليوم الاثنين، مع انتظار التجار لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي قبل اجتماع يتعلق بالحزمة السادسة من العقوبات ضد موسكو بسبب هجومها على أوكرانيا. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 37 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 119.80 دولار للبرميل في الساعة 0534 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع إلى 120.50 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أغسطس 67 سنتا أو 0.6 في المئة إلى 116.23 دولار للبرميل. ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا. وسيؤدي أي حظر إضافي على النفط الروسي إلى نقص المعروض في سوق النفط الخام التي تعاني بالفعل من ضغوط على الإمدادات وسط زيادة الطلب على البنزين والسولار ووقود الطائرات قبل ذروة موسم الطلب الصيفي في الولايات المتحدة وأوروبا.

‭‭‭ ‬‬‬وقال مسؤولون إن حكومات الاتحاد الأوروبي فشلت في الاتفاق على فرض حظر على النفط الروسي يوم الأحد ولكنها ستواصل المحادثات بشأن اتفاق لحظر الشحنات البحرية من النفط الروسي مع السماح بالتسليم عبر خط الأنابيب قبل القمة التي ستعقد بعد ظهر اليوم الاثنين.

المصدر: وكالات