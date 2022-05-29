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الاقتصادي
أنور قرقاش: الشراكات الاقتصادية الطريق الأفضل لتعزيز الاستقرار والازدهار
أنور قرقاش
30 مايو 2022 03:04

أبوظبي (الاتحاد) 

قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: «تؤمن الإمارات بأن العمل الجماعي والشراكات الاقتصادية هي الطريق الأفضل لتعزيز استقرار وازدهار المنطقة ورفاه شعوبها، فعبر التكامل والتعاون الإقليمي نواجه التحديات والمتغيرات الدولية، ونضمن عدم تأثر دولنا بالأزمات العالمية وخاصة المرتبطة بالأمن الغذائي ومرونة سلاسل التوريد».
 وأضاف معاليه، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، أن اتفاقية «الشراكة الصناعية التكاملية» بين الإمارات والأردن ومصر تجسيد حقيقي لإيماننا بالعمل العربي المشترك، والانطلاق به إلى آفاق أوسع من التعاون في مختلف المجالات، وتضافر جهود الدول الثلاث، بما تمتلكه من مقومات وإمكانيات سيكون له انعكاسات إيجابية على مجمل دول المنطقة وتنميتها.

أنور قرقاش
الإمارات
مصر
الأردن
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