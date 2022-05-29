زخم في المعارض والمؤتمرات بأبوظبي خلال مايو

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت العاصمة أبوظبي عودة قوية ونشطة لقطاع الفعاليات في شهر مايو الجاري الذي كان مزدحماً بالعديد من المعارض المؤتمرات والفعاليات العالمية الكبرى التي استقطبها مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك، أكبر مركز معارض ومؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إطار جهودها لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

واستقطب مركز أدنيك منذ بداية الشهر 10 فعاليات محلية ودولية كبرى، منها 5 مؤتمرات عالمية والتي تقام لأول مرة في إمارة أبوظبي، كما استضاف المركز ضمن جهود المجموعة الرامية لدعم قطاعات الأعمال 4 معارض عالمية متخصصة.

وفي إطار استراتيجية المجموعة لاستقطاب الفعاليات المتخصصة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، شهد مركز أدنيك في شهر مايو انطلاق فعالية متميزة في القطاع الرياضي، وهي بطولة العالم للمواي تاي، التي يشارك في فعالياتها رياضيون من جميع أنحاء العالم.

وقال خليفة القبيسي، المدير التنفيذي التجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»: شهدنا في شهر مايو العديد من المعارض والمؤتمرات العالمية الكبرى، التي تشكل عودة قوية لنشاط قطاع الفعاليات في إمارة أبوظبي التي تحتل مكانة رائدة باعتبارها وجهة عالمية لسياحة الأعمال، ويعكس هذا النشاط الكبير في قطاع سياحة الأعمال الدور المحوري الذي تقوم به مجموعة أدنيك في التأكيد على مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لقطاع صناعة الفعاليات في المنطقة. واستهل مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» فعالياته في شهر بمؤتمر المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يومي 8 و9 مايو. ومن ثم استضاف المركز «المؤتمر العالمي للمرافق 2022» يومي 9 و11 مايو، بمشاركة 10 آلاف متخصص، و120 شركة عارضة، و200 متحدث.

لينطلق بعدها وفي الفترة بين 12 و16 مايو «المؤتمر السنوي السادس للجمعية العالمية لأخصائي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية والذي نظمته الجمعية الدولية للمهنيين في مجال تعاطي المواد المخدرة والمركز الوطني للتأهيل، بمشاركة 1000 خبير.

وفي 17 و18 مايو، استضاف «أدنيك» «معرض الطرق والمرور» الذي أقيم لأول مرة في العاصمة أبوظبي، بالتزامن مع «معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2022» واستقطبت 6000 زائر، و200 متحدث و250 عارضاً.

كما شهد أدنيك في 22 مايو أيضاً انطلاق المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية في دورته الأولى.

واستضاف المركز فعاليات الدورة الـ 31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب بمشاركة 1130 ناشراً من 80 دولة.

واستضاف «أدنيك» «قمة ابتكار السيارات الكهربائية» التي أقيمت لأول مرة في أبوظبي وشارك فيها 1000 زائر ومختص. كما شهد المركز انطلاق بطولة العالم للمواي تاي لعام 2022 بمشاركة 700 مشارك من 70 دولة.

ويختتم مركز أبوظبي الوطني للمعارض أجندته المزدحمة في شهر مايو بالكونجرس العالمي للطهاة العالميين في 30 مايو التي يشارك فيها أكثر 1000 طاه و200 علامة تجارية مشاركة من 100 دولة بالإضافة إلى استقطاب أكثر من 4500 زائر.