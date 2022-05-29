الخصاونة: الشراكة الصناعية بين الإمارات والأردن ومصر نواة للشراكة في المجالات كافة

أكد معالي الدكتور بشر هاني الخصاونة رئيس مجلس الوزراء الأردني إن الشراكة الصناعية بين الإمارات والأردن ومصر تعزز التكامل في المجال الصناعي كنواة للشراكة في كافة المجالات.

وقال بشر الخصاونة: أدعو رجال الأعمال في الأردن والإمارات ومصر لعقد شراكات وتنفيذ مشاريع مشتركة لاسيما بمجال الأمن الغذائي والدوائي وفي الصناعات التي تستهدف التنمية الشاملة.

وبدأت في العاصمة أبوظبي، فعاليات إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن.

وتشترك دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وتأتي الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة استمراراً وتعزيزاً لتلك العلاقات الأخوية.



وتعد هذه الشراكة فرصة للدول الثلاث لمواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشترك في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك.