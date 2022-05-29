مدبولي: الشراكة بين الإمارات ومصر والأردن نقلة نوعية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إن الشراكة بين الإمارات ومصر والأردن نقلة نوعية وخطوة مهمة في مسيرة التعاون بين الإمارات ومصر والأردن في كافة المجالات

وأكد مصطفى مدبولي أن هناك فرصاً واعدة للتعاون بين الدول الثلاث في مجالات عدة منها صناعات الأدوية والمنسوجات والزراعة والأغذية والبتروكيماويات، فضلاً عن مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا.

وبدأت في العاصمة أبوظبي، فعاليات إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن.

وتشترك دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وتأتي الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة استمراراً وتعزيزاً لتلك العلاقات الأخوية. وتعد هذه الشراكة فرصة للدول الثلاث لمواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المشترك في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك.