سلطان الجابر: القابضة ADQ تخصص صندوقاً استثمارياً بـ 10مليارات دولار للاستثمار في الشراكة الصناعية التكاملية

بدأت في العاصمة أبوظبي، فعاليات إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن.

وقال معالي سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ستخصص القابضة ADQ صندوقاً استثمارياً بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.

وقال سلطان الجابر: تدخل الإمارات اليوم مرحلة جديدة، في ظل قيادة استثنائية.. تستشرف المستقبل..وتركز جهودها على تعزيز الأمن والأمان.. والسلم والاستقرار.. باعتبارها ممكّنات أساسية للنمو والازدهار الذي يخدم الإنسان، في الإمارات، والمنطقة، والعالم أجمع.

وأوضح سلطان الجابر: إن مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث يقارب 765 مليار دولار (بحسب إحصائيات البنك الدولي لعام 2019)، ونمتلك طاقات شابة تفوق الـ 60 مليون نسمة.

وأضاف معاليه: لدينا عمالة ماهرة، ومواد أولية، وموقع جغرافي استراتيجي، وسوق استهلاكية كبيرة، والعديد من المزايا المهمة التي سيؤدي التكامل بينها، والاستثمار فيها، إلى تحقيق هدفنا بتسريع التنمية الصناعية.

وأشار معاليه إلى أن الشراكة ستسهم في تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وبأعلى معايير الجودة، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية، مثل الأدوية، والزراعة والأغذية، والبتروكيماويات، والمعادن، والمنسوجات، وغيرها.

وأكد الجابر: نركز في دولة الإمارات على صناعات المستقبل والتكنولوجيا المتقدمة، ونرى في هذه الشراكة فرصة للدخول إلى قطاعات صناعية جديدة، ونرحب بكل من لديه الرغبة بالمشاركة والاستفادة من هذه الشراكات.