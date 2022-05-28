انتعاش حركة السفر والسياحة في الصيف

رشا طبيله (أبوظبي)

تشهد حركة السفر والسياحة في دولة الإمارات انتعاشاً كبيراً خلال الإجازة الصيفية، حسب مسؤولي شركات طيران وسفر، أكدوا ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ على السفر بدءاً من شهر يوليو المقبل بالتزامن مع العطلة المدرسية.

وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد» عودة السفر بالصيف لمستويات ما قبل جائحة كوفيد خاصة في العام 2019 بناء على زخم الحجوزات التي يتم تلقيها، لا سيما للسفر خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو المقبل والأسبوعين الأخيرين من شهر أغسطس قبل بدء الدوام المدرسي المقبل.

وبين هؤلاء أن الناس متعطشة للسفر، حيث إنه في صيف عام 2020 في ذروة جائحة كورونا ومع القيود المفروضة فإن الموسم الصيفي كان ضعيفاً في حين ارتفع الطلب نسبياً خلال العام 2021 مع بدء الكثير من الوجهات بتخفيف قيود السفر بينما كثير من الدول أزالت القيود بالكامل للموسم الصيفي الحالي وزاد من إقبال الناس الراغبين للسفر بعد انقطاع طويل.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، تخطى أرقام المسافرين عبر مطارات الدولة حاجز الـ20 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلة 20.38 مليون مسافر، مقارنة بـ8.6 مليون مسافر المسجلة في الفترة ذاتها من العام 2021، بارتفاع 135%، ومن المتوقع أن تستقبل مطارات الإمارات أكثر من 80 مليون مسافر العام الجاري.

إقبال كبير

يقول سعود الدرمكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس «بريمير» للسفر: «يوجد إقبال كبير على السفر للموسم الصيفي حيث نشهد زيادة في أعداد رحلات الطيران وعدد الحجوزات».

ويضيف «معظم الطلب بالنسبة للسياحة في دول أوروبية على رأسها ألمانيا وسويسرا والنمسا والبوسنة وأذربيجان».

وتوقع الدرمكي أن تكون حركة السفر للموسم الصيفي مثل مستويات العام 2019 بناء على الطلب والحجوزات الحالية.

الوجهات الأكثر طلباً

ويقول علاء العلي مدير «نيرفانا للسفر والسياحة» نشهد إقبالاً وطلباً كبيراً وملحوظاً على السفر للموسم الصيفي القادم، حيث يعد من أفضل المواسم الصيفية بسبب رغبة الناس الكبيرة للسفر».

ويضيف« من المتوقع أن ينمو الطلب بنسبة 20% إلى 30% عن مستويات العام 2019».

ويشير العلي إلى الوجهات الأكثر طلباً مثل دول أوروبية وأميركا وتايلاند والمغرب».

رحلات إضافية

وفي السياق ذاته، يقول زياد نجار مدير طيران الشرق الأوسط في أبوظبي «يوجد طلب كبير للموسم الصيفي، حيث إن الطائرات ممتلئة بالكامل في العشرة أيام الأولى من شهر يوليو وخلال عيد الأضحى، حيث أطلقنا 3 رحلات إضافية لمواكبة الطلب». ويضيف «الطلب على السفر الصيفي عاد لمستويات العام 2019 في وقت نتوقع التعافي الكامل لجميع المواسم العام المقبل حيث يتعافى القطاع من الجائحة وحركة السفر تعود تردريجيا لطبيعتها».

وكانت الاتحاد للطيران توقعت أن تسجل أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط تدفق كبير من الحجوزات للموسم الصيفي، والذي ينبئ بأداء قوي ونمو يفوق نتائج العام الماضي، حيث سجلت 77% في إشغال المقاعد في مايو، وتتوقع زيادة الطلب خلال الموسم الصيفي لا سيما مع إطلاق رحلات موسمية لوجهات جديدة.