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الاقتصادي
الاتحاد الأوروبي يرجئ حظر النفط الروسي
الاتحاد الأوروبي يرجئ حظر النفط الروسي
29 مايو 2022 02:29

بروكسل (وكالات)

أفادت وكالة أنباء بلومبرج، أمس، بأن الاتحاد الأوروبي بصدد اقتراح تأجيل فرض قيود على واردات النفط الروسي من خط أنابيب رئيس في محاولة للتعامل مع اعتراض المجر، وإبرام اتفاق بشأن حزمة عقوبات معطلة، وهي السادسة للتكتل التي تستهدف موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.
وذكرت مصادر مطلعة أن المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي- من المتوقع أن تنشر مقترحاً معدلاً، من شأنه أن يعفي، بشكل مؤقت، شحنات من النفط القادم عبر خط أنابيب دروجبا من حظر أوسع على شحنات النفط الروسية. وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن من شأن المقترح أن يوقف مبدئيا الشحنات المنقولة بحراً، بشكل تدريجي، ثم تمتد لاحقاً إلى شحنات خط دروجبا بمجرد التوصل لحل تقني يلبي احتياجات الطاقة الخاصة بالمجر وغيرها من الدول الحبيسة.  وتشكل الإمدادات المنقولة بحراً نحو ثلثي واردات النفط الروسي. ويلتقي دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي غداً الأحد لمناقشة حزمة العقوبات المعدلة، بحسب المصادر. وتدفع بعض الدول الأعضاء صوب التوصل لاتفاق قبل لقاء قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل غداً الاثنين لمناقشة تطورات الحرب في أوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي
روسيا
النفط الروسي
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