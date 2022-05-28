الأحد 29 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي
أفضل أسابيع الأسهم الأميركية منذ 2020
متعامل في بورصة «وول ستريت» (رويترز)
29 مايو 2022 02:29

شريف عادل (واشنطن) 

مدفوعة بكلمات إيجابية استشفها المحللون من محضر اجتماعات بنك الاحتياط الفيدرالي الأخير، وبعد أطول موجة خسائر أسبوعية في ما يقرب من مائة عام، انتعشت الأسهم الأميركية لينهي مؤشر «إس آند بي 500» تعاملات الأسبوع على ارتفاع للمرة الأولى منذ سبعة أسابيع، مسجلاً أفضل أسابيعه منذ شهر نوفمبر من عام 2020.
وبعد تجاوز خسائره الأسبوع الماضي نسبة عشرين بالمائة من أعلى مستوياته على الإطلاق، دخل بها لدقائق معدودة منطقة السوق الهابطة، استفاد المؤشر الأشمل لقطاعات الاقتصاد الأميركي من محضر اجتماعات البنك الفيدرالي في أول أسابيع الشهر، والذي صدر يوم الأربعاء وأظهر احتمالات توقف الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) عن رفع الفائدة على أمواله قبل نهاية العام الحالي، لينهي الأسبوع بارتفاعات قوية في آخر يومين منه، مسجلاً مكاسب أسبوعية تقترب من 6.5%.
واستفادت جميع مؤشرات الأسهم الأميركية من بيانات أخرى صدرت يوم الجمعة وأظهرت استمرار ارتفاع إنفاق الأسر الأميركية للشهر الرابع على التوالي، ليوقف مؤشر داو جونز خسائره الأسبوعية عند الأسبوع الثامن، مرتفعاً خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 6.2%، بينما حقق مؤشر ناسداك أسبوعه الأول من المكاسب بعد سبعة أسابيع متتالية من الخسائر، قافزاً بنسبة 6.8%، على أثر تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وقوة نتائج أعمال بعض شركات التكنولوجيا.
ويوم الجمعة أيضاً، أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية تباطؤ ارتفاع أسعار المستهلكين، مقاسة بمؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الفردي، خلال شهر أبريل الماضي، ليسجل 6.3% بعد أن كان 6.6% في شهر مارس، ويكون ذلك هو أول تباطؤ له منذ عام 2020. وفي الاتجاه نفسه، تباطأت أيضاً النسخة الأساسية من المؤشر Core PCE، التي تستبعد أسعار الغذاء والطاقة شديدة التذبذب، ليسجل 4.9% في شهر أبريل بعد أن كان 5.2% في شهر مارس.
وتجدر الإشارة إلى أن المعدلات المسجلة خلال شهر مارس كانت الأعلى في أربعة عقود.
وبعد رفع معدلات الفائدة على أموال البنك الفيدرالي ربعاً بالمائة في شهر مارس، ونصفاً بالمائة، هي الأكبر منذ عام 2000، في شهر مايو الجاري، هدأ تباطؤ ارتفاع الأسعار، كما ظهر في بيانات وزارة التجارة، من هجوم الاقتصاديين على صانعي السياسات النقدية واتهامهم لهم بالتباطؤ في التعامل مع التضخم. 

الأسهم الأميركية
بنك الاحتياط الفيدرالي
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
امرأة تعزف على الأكورديون في صن بارك في يوم إعادة افتتاحه بعد تخفيف بعض القيود في بكين
عربي ودولي
كورونا حول العالم: أحدث حصيلة للإصابات واللقاحات
اليوم 10:42
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحضر اجتماعاً في بيونج يانج
عربي ودولي
كوريا الشمالية تناقش قيود كورونا وسط تقييم إيجابي لوضع الوباء
اليوم 10:30
أرشيفية
عربي ودولي
فقدان طائرة تقل 22 شخصاً في نيبال
اليوم 10:08
نهائي دوري أبطال أوروبا ، استاد فرنسا ، سان دوني بالقرب من باريس
الرياضي
شرطة باريس تعتقل العشرات في شغب بنهائي دوري الأبطال
اليوم 09:59
تعبيرية
دنيا
ماذا تعرف عن متلازمة القلب المكسور؟
اليوم 09:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©