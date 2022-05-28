واشنطن تمدد إعفاء منتجات طبية صينية من رسوم جمركية

واشنطن (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الأول، تمديد إعفاء منتجات صينية مفيدة في مكافحة جائحة «كوفيد-19» من رسوم جمركية عقابية حتى نهاية نوفمبر.

يأتي هذا الإعلان في وقت يتعرض فيه الرئيس جو بايدن لضغوط لإلغاء الرسوم الإضافية التي فرضها سلفه دونالد ترامب على عدد كبير من المنتجات الصينية عام 2018.

والاستثناءات التي أعلنت «تغطي 81 منتجاً للرعاية الطبية ضرورية لمكافحة وباء (كوفيد-19)»، وفق ما أفاد مكتب ممثلة التجارة الأميركية. ومدد الاستثناء ستة أشهر إضافية، بعدما كان من المقرر أن ينتهي في 31 مايو.