محمد كركوتي يكتب: في الإمارات..  لا مكان لغسل الأموال

ليس هناك حدود للجهود التي تبذلها الإمارات في ميدان مكافحة غسل الأموال. وهي جهود ليست متنوعة المسارات فحسب، بل متجددة الآليات أيضاً. فهذه الجرائم المالية القذرة ترتكب بأدوات جديدة ومبتكرة، للهروب ما أمكن من السلطات المختصة في البلاد. ولأن الأمر كذلك، تتبع الإمارات منذ سنوات أساليب مكافحة مبتكرة أيضاً تتماشى مع تحولات ومتغيرات هذه الجرائم. خطوط ومسارب التعاون بين الجهات المعنية مفتوحة على مدار الساعة، لضمان أفضل النتائج المرجوة، وفي مقدمتها تلك التي تربط مصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ووزارتي الاقتصاد والعدل، وسوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، إلى جانب طبعاً الجهات ذات الصلة الداعمة لهذا الحراك.

فلا مجال هنا لأي ثغرة للأموال القذرة، في بلد يشكل مركزاً تجارياً واقتصادياً عالمياً.

التعاون الداخلي المحوري في مكافحة غسل الأموال، يوازيه زخم أيضاً في التعاون الإماراتي على الساحة الدولية. وهذا لا يقتصر فقط على الملاحقة وتبادل المعلومات فحسب، بل يشمل أيضاً مبادرات إماراتية قائمة على حصيلة التجارب السابقة، إلى جانب تلك التي تدخل ضمن النطاق الاستباقي. أي محاصرة عمليات غسل الأموال قبل أن يحقق القائمون بها غاياتهم.

وهذه النقطة تعد من أهم النقاط في الحرب على الأموال القذرة، توفر الإمكانيات اللازمة لضربها بصرف النظر عن مصادرها، سواء كانت متصلة بالإرهاب أو المخدرات أو الاتجار بالبشر، أو بالدعارة، أو بالجرائم الإلكترونية، أو بالاحتيال المالي الكبير، أو بسرقة أموال شعوب، أو حتى بالتهرب الضريبي، أو غير ذلك من أشكال «مولدات» هذه الأموال المشينة. فمصادر هذا المال هي بحد ذاتها متجددة.

أثمر الحراك الإماراتي المتطور والمتكيف مع طبيعة وأساليب الجرائم المالية بشكل عام، كان طبيعياً (مثلاً) أن تدين المحكمة الجزائية في أبوظبي الأسبوع الماضي 79 شخصاً من جنسيات متعددة، كانوا جزءاً من منظمة تخصصت في ارتكاب جرائم الاحتيال عبر «الإنترنت».

فقد تراوحت الأحكام ضدهم بالسجن بين 3 و15 سنة، وغرامات مالية ضمن نطاق 200 ألف إلى 10 ملايين درهم. الحملات لا تتوقف، وكلها معززة بتعاون دائم على الساحتين المحلية والخارجية.

وفي العام الماضي، بلغ إجمالي عمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 3.848 مليار درهم، بحسب بيانات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد.

كل هذا يأتي ضمن الهدف الرئيسي، وهو تعزيز إطار الإمارات لمكافحة الجرائم المالية بكل أنواعها، وبشكل مستمر.

إنها استراتيجية إماراتية وطنية واضحة، تقوم على المعايير المحلية الخاصة، وعلى اللوائح الدولية المكملة ذات الصلة. فخطة العمل ضد الأموال القذرة، لا تتضمن فقط ملاحقة الجهات التي تنشط في هذا الميدان المشين، بل تشمل أيضاً حراكاً استباقياً يحاصرها ويمنعها من تحقيق أي نجاحات أو مكاسب بصرف النظر عن حجمها. والمسألة مرتبطة بمبادئ وطنية خالصة وُضعت أساساً في الإمارات لتنظيف الساحة من أموال تضر البشرية جمعاء.