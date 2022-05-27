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الاقتصادي
حميد بن عمار النعيمي يشهد ختام «صناع للمستقبل»
حميد بن عمار النعيمي يشهد ختام «صناع للمستقبل»
27 مايو 2022 22:23

عجمان (وام)

شهد الشيخ حميد بن عمار النعيمي ختام البرنامج التدريبي والمهني لبرنامج «صُناع للمستقبل» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عجمان بالتعاون والشراكة مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ومختبر الشارقة المفتوح للابتكار وكرم خريجيه.  
وتفقد الشيخ حميد بن عمار النعيمي المعرض المصاحب للبرنامج الذي يضم أفكار مشاريع ومنتجات خريجي البرنامج حيث قدم كل خريج نبذة عن فكرته ومشروعه وجدواها الاقتصادية وما توفره من منتج لخدمة أفراد المجتمع. وأشاد الشيخ حميد بن عمار بتميز الأفكار والمشاريع المطروحة وارتباطها بمجال الابتكار في الصناعة وأكد أهمية برنامج «صُناع للمستقبل» ودوره في تمكين الشباب الإماراتي المهتمين من بدء مشاريع خاصة بالأدوات والوسائل الداعمة للانطلاق في مجال التصنيع القائم على الابتكار.

حميد بن عمار النعيمي
عجمان
الإمارات
غرفة تجارة وصناعة عجمان
مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
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