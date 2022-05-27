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الاقتصادي
روسيا تدرس استخدام العملات المشفرة للمدفوعات الدولية
روسيا تدرس تقنين العملات المشفرة كوسيلة للدفع
27 مايو 2022 20:26

 
موسكو (رويترز) - نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مسؤول حكومي قوله اليوم الجمعة إن روسيا تدرس السماح باستخدام العملة المشفرة في المدفوعات الدولية. ونُقل عن إيفان تشيبسكوف رئيس قسم السياسات المالية بوزارة المالية قوله «تجري مناقشات جادة حول فكرة استخدام العملات الرقمية في المعاملات المتعلقة بالتسويات الدولية». ويختلف المسؤولون الروس حول كيفية تنظيم سوق العملات الرقمية واستخدامها في البلاد في ظل معارضة وزارة المالية لدعوات البنك المركزي لفرض حظر تام عليها. ورغم احتدام المناقشات منذ شهور، وعلى الرغم من أن الحكومة تتوقع تقنين العملات المشفرة كوسيلة للدفع عاجلا أم آجلا، فإنه لم يتم التوصل بعد إلى توافق في الآراء. ونقلت صحيفة فيدوموستي اليوم الجمعة عن مسؤولين حكوميين قولهم إن وزارة المالية تناقش إضافة أحدث اقتراح حول المدفوعات الدولية إلى نسخة محدثة من مشروع قانون. وقال تشيبسكوف إن السماح باستخدام العملات المشفرة كوسيلة لتسوية المعاملات التجارية الدولية من شأنه أن يساعد في مواجهة تأثير العقوبات الغربية التي جعلت وصول روسيا إلى آليات الدفع التقليدية عبر الحدود «محدودا».

روسيا
العملات المشفرة
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