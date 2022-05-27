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النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
منصة نفط في أنجولا
27 مايو 2022 20:24

 
لندن (رويترز) - انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها بصدد تحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من توقعات بانخفاض الإمدادات بفعل زيادة استهلاك البنزين في الولايات المتحدة خلال الصيف، فضلاً عن احتمال حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسية. وبحلول الساعة 11.04 بتوقيت جرينتش انخفض خام برنت 20 سنتاً أو 0.2 بالمئة إلى 117.20 دولار للبرميل، لكنه يتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو أربعة بالمئة. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 40 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 113.69 دولار للبرميل. ويتجه الخام صوب تسجيل زيادة أسبوعية بنحو 0.5 بالمئة. وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء أن مخزونات البنزين الأميركية انخفضت 482 ألف برميل في الأسبوع الماضي إلى 219.7 مليون برميل. وعادة ما يزيد الاستهلاك في الولايات المتحدة في مستهل موسم السفر الصيفي. وتلقى الخامان دعماً من استمرار سعي المفوضية الأوروبية إلى الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عقوبات جديدة مقترحة على روسيا ما زالت المجر تشكل حجر عثرة في سبيل إقرارها. وقالت ستة مصادر في أوبك بلس لرويترز، إن من المتوقع أن تلتزم المجموعة باتفاق إنتاج النفط الذي أقرته العام الماضي خلال اجتماعها المزمع في الثاني من يونيو مع زيادة أهداف الإنتاج في يوليو بواقع 432 ألف برميل يومياً.

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أوبك بلس
النفط الروسي
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