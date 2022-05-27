«وول ستريت» تفتح على ارتفاع



نيويورك (رويترز) - فتحت المؤشرات الرئيسة للأسهم في بورصة وول ستريت الأميركية على ارتفاع اليوم الجمعة إذ أظهرت البيانات قوة في إنفاق المستهلكين وعلامات على بلوغ التضخم ذروته، مما يجلب الراحة للمستثمرين القلقين بشأن التباطؤ الحاد في النمو الاقتصادي. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 97.90 نقطة أو 0.30 بالمئة عند الفتح إلى 32735.09. واستهل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 التعاملات على ارتفاع بواقع 19.59 نقطة أو 0.48 بالمئة إلى 4077.43 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 129.04 نقطة أو 1.10 بالمئة إلى 11869.69.