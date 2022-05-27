صعود الإنفاق الاستهلاكي بأميركا وتباطؤ الزيادة في التضخم



واشنطن (رويترز) - ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أبريل إذ زادت مشتريات الأسر من السلع والخدمات، في حين تباطأت الزيادة في التضخم، مما قد يدعم النمو الاقتصادي في الربع الثاني وسط مخاوف متزايدة من حدوث ركود. وصعد الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، 0.9 بالمئة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر مارس بالزيادة لتظهر أن الإنفاق يزداد 1.4 بالمئة بدلا من 1.1 بالمئة كما ورد سابقا. وزاد إقبال المستهلكين على شراء الجديد من السيارات والملابس والسلع الترفيهية، وكذلك المفروشات والمعدات المنزلية. ولا يزال الطلب على السلع قوياً حتى مع زيادة الإنفاق على الخدمات. كما زاد إنفاق المستهلكين على تناول الأطعمة خارج المنزل والسفر والسكن والمرافق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي 0.7 بالمئة. ولقي الإنفاق دعماً من مدخرات هائلة بالإضافة إلى ارتفاع كبير للأجور مع تدافع الشركات لشغل 11.5 مليون فرصة، وهو عدد قياسي، بحلول نهاية مارس. وأدى اتباع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لنهج سياسة نقدية متشددة، في الوقت الذي يكافح فيه للحد من التضخم المرتفع وإعادته إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة، إلى إثارة المخاوف من الركود، وهو ما أسفر عن عمليات بيع للأسهم وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار.