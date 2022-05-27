ثاني الزيودي: تريليونا درهم حجم تجارة الإمارات في 2022

توقع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن تتجاوز التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تريليوني درهم بنهاية العام الجاري استناداً لما حققته خلال الربع الأول من العام بقيمة 527.5 مليار درهم. ولفت معاليه إلى أن هذه الأرقام تعكس الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة والجهود المستمرة لمواصلة النمو في القطاع التجاري والاقتصادي للدولة. وقال معاليه:" أبارك للعاملين في قطاع التجارة الخارجية ما تم تحقيقه من إنجاز يتحقق للمرة الأولى وذلك بتجاوز نصف تريليون درهم وأوضح أن هذه البيانات تؤكد مكانة الإمارات مركزاً لوجستياً للتجارة والاقتصاد الإقليمي والعالمي. وبين أن الإمارات تتبنى استراتيجية طموحة لتعزيز تجارتها الخارجية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة للدفع بعجلة النمو الاقتصادي نحو حقبة جديدة من النمو والازدهار، وبما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة، ويحقق مستهدفات الدولة في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وترسيخ المكانة التجارية الرائدة للإمارات. وأشار وزير الدولة للتجارة الخارجية إلى أن نمو التجارة الخارجية يأتي ضمن نتائج الجهود المكثفة والتكاملية التي بذلتها حكومة الإمارات خلال العامين الماضيين خاصة في قطاع التجارة الخارجية ومشاريع الخمسين واتفاقيات الشراكة الشاملة وتعزيز القطاع الصناعي والعمل على فتح أسواق جديدة. ونوه إلى أن الصادرات الوطنية بلغت 91 مليار درهم بنمو قارب 18% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكداً أن هناك مضاعفة للصادرات الوطنية خلال السنوات الخمس الأخيرة من العام 2017-2022، مع تعزيز قطاع الصناعة المحلية.