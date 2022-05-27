مؤشر «نيكي» يغلق على ارتفاع بعد تراجع لثلاث جلسات



طوكيو (رويترز) - أنهى مؤشر نيكي الياباني ثلاث جلسات متتالية من الخسائر اليوم الجمعة، مقتفيا أثر ارتفاع مؤشرات وول ستريت مساء، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة إذ بدأ المستثمرون في بيع الأسهم عندما اقترب المؤشر من مستوى 27 ألف نقطة ذي الأهمية المعنوية. ارتفع المؤشر نيكي 0.66 بالمئة ليغلق عند 26781.68 نقطة وأغلق مرتفعا بنسبة 0.16 بالمئة خلال الأسبوع. فيما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.52 بالمئة إلى 1887.30 وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.53 بالمئة. وأغلقت وول ستريت على ارتفاع كبير أمس بعد أن أدت التوقعات المتفائلة لأرباح شركات التجزئة وتراجع المخاوف المتعلقة برفع حاد في سعر الفائدة من البنك المركزي الأميركي إلى إقبال المستثمرين على عمليات الشراء. وقفز سهم نيبون يوسن 6.4 بالمئة بعد أن أعلنت شركة الشحن عن عملية تقسيم للأسهم. وارتفع قطاع الشحن 4.88 بالمئة وكان الرابح الأكبر بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو. وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالسياحة الوافدة مع تخفيف اليابان من القيود على الحدود للسماح بدخول المزيد من السياح. وارتفع سهما جي فرونت ريتيلنج وتاكاشيمايا لسلاسل المتاجر متعددة الأقسام بنسبة 4.7 بالمئة و4.11 بالمئة على التوالي. وهبط سهم شركة أوساكا للغاز 3.02 بالمئة، وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكي، يليه سهم منصة الخدمات الطبية إم 3 الذي تراجع 2.81 بالمئة. وارتفعت أسهم 143 شركة في مؤشر نيكي مقابل تراجع 80 سهما.